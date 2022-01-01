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Деякі російські війська, які рухалися на Київ, «переміщуються» до Білорусі, – Пентагон

Деякі російські війська, які рухалися на Київ, «переміщуються» до Білорусі, – Пентагон
У Міністерстві оборони США заявили, що частина російських військ, які рухалися на Київ, почали "переміщуватися" і зараз прямують до Білорусі.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на CNN.

Пентагон наголошує, що за "переміщення" розпочалося за останні 24 години.

За їх даними, близько 20% російських сил, які рухалися на Київ, тепер прямують до Білорусі.

Вони збираються перегрупувати війська, поповнити запаси і, ймовірно, використовуватимуть їх деінде в Україні. Але зараз ми точно бачимо, що "переміщення" відбувається,
– сказав речник Пентагону Джон Кірбі.

Він також наголосив, що якщо Росія серйозно ставиться до своєї заяви про деескалацію, вона "повинна направити ці війська до військовий частин в РФ та припинити атакувати Київ шляхом бомбардування, артилерією та авіаударами".

Джон Кірбі уточнив, що Пентагон бачить, як російські війська, які атакували столицю з півночі та північного заходу, "переміщуються" із сил, викинутих проти Чернігова та Сум, у Білорусь.


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Теги: Росія, Україна, війна
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