Деякі російські війська, які рухалися на Київ, «переміщуються» до Білорусі, – Пентагон





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Пентагон наголошує, що за "переміщення" розпочалося за останні 24 години.



За їх даними, близько 20% російських сил, які рухалися на Київ, тепер прямують до Білорусі.



Вони збираються перегрупувати війська, поповнити запаси і, ймовірно, використовуватимуть їх деінде в Україні. Але зараз ми точно бачимо, що "переміщення" відбувається,

– сказав речник Пентагону Джон Кірбі.



Він також наголосив, що якщо Росія серйозно ставиться до своєї заяви про деескалацію, вона "повинна направити ці війська до військовий частин в РФ та припинити атакувати Київ шляхом бомбардування, артилерією та авіаударами".



Джон Кірбі уточнив, що Пентагон бачить, як російські війська, які атакували столицю з півночі та північного заходу, "переміщуються" із сил, викинутих проти Чернігова та Сум, у Білорусь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві оборони США заявили, що частина російських військ, які рухалися на Київ, почали "переміщуватися" і зараз прямують до Білорусі.Про це повідомляє 24 канал з посиланням на CNN.Пентагон наголошує, що за "переміщення" розпочалося за останні 24 години.За їх даними, близько 20% російських сил, які рухалися на Київ, тепер прямують до Білорусі.Вони збираються перегрупувати війська, поповнити запаси і, ймовірно, використовуватимуть їх деінде в Україні. Але зараз ми точно бачимо, що "переміщення" відбувається,– сказав речник ПентагонуВін також наголосив, що якщо Росія серйозно ставиться до своєї заяви про деескалацію, вона "повинна направити ці війська до військовий частин в РФ та припинити атакувати Київ шляхом бомбардування, артилерією та авіаударами".Джон Кірбі уточнив, що Пентагон бачить, як російські війська, які атакували столицю з півночі та північного заходу, "переміщуються" із сил, викинутих проти Чернігова та Сум, у Білорусь.

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