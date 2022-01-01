Деякі російські війська, які рухалися на Київ, «переміщуються» до Білорусі, – Пентагон
30 березень, 23:44
У Міністерстві оборони США заявили, що частина російських військ, які рухалися на Київ, почали "переміщуватися" і зараз прямують до Білорусі.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на CNN.
Пентагон наголошує, що за "переміщення" розпочалося за останні 24 години.
За їх даними, близько 20% російських сил, які рухалися на Київ, тепер прямують до Білорусі.
Вони збираються перегрупувати війська, поповнити запаси і, ймовірно, використовуватимуть їх деінде в Україні. Але зараз ми точно бачимо, що "переміщення" відбувається,
– сказав речник Пентагону Джон Кірбі.
Він також наголосив, що якщо Росія серйозно ставиться до своєї заяви про деескалацію, вона "повинна направити ці війська до військовий частин в РФ та припинити атакувати Київ шляхом бомбардування, артилерією та авіаударами".
Джон Кірбі уточнив, що Пентагон бачить, як російські війська, які атакували столицю з півночі та північного заходу, "переміщуються" із сил, викинутих проти Чернігова та Сум, у Білорусь.
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Про це повідомляє 24 канал з посиланням на CNN.
Пентагон наголошує, що за "переміщення" розпочалося за останні 24 години.
За їх даними, близько 20% російських сил, які рухалися на Київ, тепер прямують до Білорусі.
Вони збираються перегрупувати війська, поповнити запаси і, ймовірно, використовуватимуть їх деінде в Україні. Але зараз ми точно бачимо, що "переміщення" відбувається,
– сказав речник Пентагону Джон Кірбі.
Він також наголосив, що якщо Росія серйозно ставиться до своєї заяви про деескалацію, вона "повинна направити ці війська до військовий частин в РФ та припинити атакувати Київ шляхом бомбардування, артилерією та авіаударами".
Джон Кірбі уточнив, що Пентагон бачить, як російські війська, які атакували столицю з півночі та північного заходу, "переміщуються" із сил, викинутих проти Чернігова та Сум, у Білорусь.
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30 березень, 23:44
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