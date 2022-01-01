«Ми боротимемось за кожен метр землі. За кожну нашу людину», - Зеленський

Президентзакликав українців до єднання. Не варто повчати наші ЗСУ, як воювати, найкращий шлях це зробити – відправитися на поле бою безпосередньо.Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.Президент наголосив, що нещодавно прозвучали слова про "відведення" російських військ від Києва та Чернігова та зниження активності окупантів на цих напрямках."Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання. Наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що водночас відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз – це головне. Ми нічого не віддамо і боротимемось за кожен метр нашої землі. За кожну нашу людину", - зазначив глава держави.