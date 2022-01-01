«Ми боротимемось за кожен метр землі. За кожну нашу людину», - Зеленський
Сьогодні, 00:11
Президент Володимир Зеленський закликав українців до єднання. Не варто повчати наші ЗСУ, як воювати, найкращий шлях це зробити – відправитися на поле бою безпосередньо.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що нещодавно прозвучали слова про "відведення" російських військ від Києва та Чернігова та зниження активності окупантів на цих напрямках.
"Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання. Наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що водночас відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз – це головне. Ми нічого не віддамо і боротимемось за кожен метр нашої землі. За кожну нашу людину", - зазначив глава держави.
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Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що нещодавно прозвучали слова про "відведення" російських військ від Києва та Чернігова та зниження активності окупантів на цих напрямках.
"Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання. Наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що водночас відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз – це головне. Ми нічого не віддамо і боротимемось за кожен метр нашої землі. За кожну нашу людину", - зазначив глава держави.
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