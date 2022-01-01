Росія знову вдарила по Мар’їнці фосфорними бомбами. ФОТО





Про це Павло Кириленко.



Він зазначив, що внаслідок удару фосфорними бомбами в місті виявили з десяток загорянь. Їх ліквідовали рятувальники ДСНС.



Окрім того, російські окупанти обстріляли Георгіївку, Новокалинове та Очеретине. Серед мирних жителів ніхто не постраждав, проте пошкоджено кілька будинків.



Внаслідок ворожих обстрілів знову без електропостачання опинилася Авдіївка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові 30 березня застосували в Мар’їнці Донецької області заборонені фосфорні снаряди.Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністраціїВін зазначив, що внаслідок удару фосфорними бомбами в місті виявили з десяток загорянь. Їх ліквідовали рятувальники ДСНС.Окрім того, російські окупанти обстріляли Георгіївку, Новокалинове та Очеретине. Серед мирних жителів ніхто не постраждав, проте пошкоджено кілька будинків.Внаслідок ворожих обстрілів знову без електропостачання опинилася Авдіївка.

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