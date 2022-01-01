Добрі новини від ВолиньPost за 30 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Сьогодні, 21:55
Попри затяжні повітряні тривоги, на Волині - спокійно. Луцьк продовжує планові роботи, зокрема прибирання та ремонт доріг і приймає допомогу від партнерів. І хоч війна в країні триває, це означає лише одне - ще на один день ми стали ближчі до перемоги, яку вже незабаром святкуватимемо у вільній європейській державі.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало чергову порцію добрих новин, аби наші читачі не втрачали бойовий дух і не забували, що, попри всі негаразди, світло таки є, воно продовжує жити у кожному з нас.
Сьогодні, 30 березня, нагадаємо вам про таке:
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
За понад місяць великої війни у нашій країні Луцьк прийняв тисячі людей, які змушені були покинути рідний дім і тікати від обстрілів. Значна частина із них – російськомовна. Аби допомогти цим людям освоїти державну мову та адаптуватися в українськомовному середовищі, Волинський національний університет імені Лесі Українки за підтримки Луцької міської ради взялися влаштовувати розмовний клуб української. Ми були на першому занятті і підготували для вас репортаж.
Анатолія Тимощука позбавили звання почесного громадянина Луцька
Депутати одноголосно підтримали таке рішення 30 березня, повідомив депутат міськради Тарас Шкітер. Почесних громадян і дійсно справжніх героїв на Волині й без Тимощука вистачає.
Генштаб оприлюднив нові дані про втрати Росії у війні
Традиційна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 17300 осіб,
– танків ‒ 605 од,
– бойових броньованих машин ‒ 1723 од,
– артилерійських систем – 305 од,
– РСЗВ - 96 од,
– засоби ППО - 54 од,
– літаків – 131 од,
– гелікоптерів – 131 од,
– автомобільної техніки - 1184 од,
– кораблі /катери - 7 од,
– цистерн з ПММ - 75,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81.
– спеціальна техніка - 21.
– пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Волинь отримала вантажівку медикаментів із Польщі
Щиро дякуємо нашим друзям! Волинська область отримала гуманітарну допомогу від Сейму Республіки Польща. У вантажі різноманітні ліки та медичні засоби зокрема. До Волинської ОВА часто надходять запити від громадських організацій, волонтерів чи військових адміністрацій інших областей, тож тепер такі потреби можна швидко задовільнити.
У Луцьку триває ремонт доріг
Робота у Луцьку кипить, а це точно добрий знак. Окрім того, в обласному місті здійснюють санітарні прибирання та інші планові заходи, адже інфраструктура міста повинна бути в порядку.
Українці збили три російських винищувачі на Харківщині
І добра звістка від наших захисників. Сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку уражено одразу три літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники, та один БПЛА.
Велика Британія передала для Луцька автобус. ФОТО
Продовжуємо дякувати нашим партнерам. Цей автобус передали добровольчому формуванню нашої територіальної громади Батальйону оперативного реагування «Луцьк» для перевезення бійців на стрільби, тренування, бойові завдання та для інших цілей.
Матуся з Києва назвала донечку Джавеліною. ФОТО
У Львові відкрили фотовиставку героїнь з епіцентрів бойових дій. деяким з цих жінок довелося давати нове життя в укриттях – під звуки пострілів та вибухів. Інші – добиралися кілька діб на захід України, тоді як поруч пролітали ракети. Це сильні українські жінки.
Зараз вагітні, а дехто уже з малюками, перебувають у безпеці. Бережуть нові українські життя і закарбовують історію. Наприклад, Людмила з Києва назвала донечку Джавеліною.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало чергову порцію добрих новин, аби наші читачі не втрачали бойовий дух і не забували, що, попри всі негаразди, світло таки є, воно продовжує жити у кожному з нас.
Сьогодні, 30 березня, нагадаємо вам про таке:
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
За понад місяць великої війни у нашій країні Луцьк прийняв тисячі людей, які змушені були покинути рідний дім і тікати від обстрілів. Значна частина із них – російськомовна. Аби допомогти цим людям освоїти державну мову та адаптуватися в українськомовному середовищі, Волинський національний університет імені Лесі Українки за підтримки Луцької міської ради взялися влаштовувати розмовний клуб української. Ми були на першому занятті і підготували для вас репортаж.
Анатолія Тимощука позбавили звання почесного громадянина Луцька
Депутати одноголосно підтримали таке рішення 30 березня, повідомив депутат міськради Тарас Шкітер. Почесних громадян і дійсно справжніх героїв на Волині й без Тимощука вистачає.
Генштаб оприлюднив нові дані про втрати Росії у війні
Традиційна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 17300 осіб,
– танків ‒ 605 од,
– бойових броньованих машин ‒ 1723 од,
– артилерійських систем – 305 од,
– РСЗВ - 96 од,
– засоби ППО - 54 од,
– літаків – 131 од,
– гелікоптерів – 131 од,
– автомобільної техніки - 1184 од,
– кораблі /катери - 7 од,
– цистерн з ПММ - 75,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 81.
– спеціальна техніка - 21.
– пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Волинь отримала вантажівку медикаментів із Польщі
Щиро дякуємо нашим друзям! Волинська область отримала гуманітарну допомогу від Сейму Республіки Польща. У вантажі різноманітні ліки та медичні засоби зокрема. До Волинської ОВА часто надходять запити від громадських організацій, волонтерів чи військових адміністрацій інших областей, тож тепер такі потреби можна швидко задовільнити.
У Луцьку триває ремонт доріг
Робота у Луцьку кипить, а це точно добрий знак. Окрім того, в обласному місті здійснюють санітарні прибирання та інші планові заходи, адже інфраструктура міста повинна бути в порядку.
Українці збили три російських винищувачі на Харківщині
І добра звістка від наших захисників. Сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку уражено одразу три літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники, та один БПЛА.
Велика Британія передала для Луцька автобус. ФОТО
Продовжуємо дякувати нашим партнерам. Цей автобус передали добровольчому формуванню нашої територіальної громади Батальйону оперативного реагування «Луцьк» для перевезення бійців на стрільби, тренування, бойові завдання та для інших цілей.
Матуся з Києва назвала донечку Джавеліною. ФОТО
У Львові відкрили фотовиставку героїнь з епіцентрів бойових дій. деяким з цих жінок довелося давати нове життя в укриттях – під звуки пострілів та вибухів. Інші – добиралися кілька діб на захід України, тоді як поруч пролітали ракети. Це сильні українські жінки.
Зараз вагітні, а дехто уже з малюками, перебувають у безпеці. Бережуть нові українські життя і закарбовують історію. Наприклад, Людмила з Києва назвала донечку Джавеліною.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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