Російський генерал, який родом з Волині, знятий з посади та заарештований, - ЗСУ
Сьогодні, 01:10
Росія вже втратила чотирьох командувачів армій та трьох начальників штабів. Серед них - Михайло Зусько, який народився у селі Ветли Камінь-Каширського району.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ на Facebook.
Трьох із них звільнили або заарештувала сама влада країни-агресорки.
Так, від 24 лютого окупанти втратили цих командувачів армій або заступників командувачів:
командувач 1-ї танкової армії (Баківка) генерал-лейтенант Кисель Сергій Олександрович – знято з посади;
командувач 6-ї загальновійськової армії (Агалатово) генерал-лейтенант Єршов Владислав Миколайович – знято з посади, заарештовано;
командувач 58-ї загальновійськової армії (Владикавказ) генерал-лейтенант Зусько Михайло Степанович – знято з посади, заарештовано;
начальник штабу-заступник командувача 35-ї загальновійськової армії (Білогірськ) генерал-майор Нирков Сергій Семенович – тяжко поранений;
начальник штабу-заступник командувача 36-ї загальновійськової армії (Улан-Уде) генерал-майор Серицький Андрій Анатолійович – тяжко поранений;
заступник командувача 41-ї загальновійськової армії (Новосибірськ) генерал-майор Суховецький Андрій Олександрович – ліквідовано;
командувач 49-ї загальновійськової армії (Ставрополь) генерал-лейтенант Рязанцев Яків Володимирович – ліквідовано.
Нагадаємо, що Михайло Зусько – російський генерал-лейтенант, який народився у селі Ветли Камінь-Каширського району (колишнього Любешівського). Колись у рідному селі навіть пишалися земляком – його портрет навіть висів у місцевій школі. Нині ж його в селі проклинають, бо саме він зараз воює в Україні на боці Росії і віддає злочинні накази.
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Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ на Facebook.
Трьох із них звільнили або заарештувала сама влада країни-агресорки.
Так, від 24 лютого окупанти втратили цих командувачів армій або заступників командувачів:
командувач 1-ї танкової армії (Баківка) генерал-лейтенант Кисель Сергій Олександрович – знято з посади;
командувач 6-ї загальновійськової армії (Агалатово) генерал-лейтенант Єршов Владислав Миколайович – знято з посади, заарештовано;
командувач 58-ї загальновійськової армії (Владикавказ) генерал-лейтенант Зусько Михайло Степанович – знято з посади, заарештовано;
начальник штабу-заступник командувача 35-ї загальновійськової армії (Білогірськ) генерал-майор Нирков Сергій Семенович – тяжко поранений;
начальник штабу-заступник командувача 36-ї загальновійськової армії (Улан-Уде) генерал-майор Серицький Андрій Анатолійович – тяжко поранений;
заступник командувача 41-ї загальновійськової армії (Новосибірськ) генерал-майор Суховецький Андрій Олександрович – ліквідовано;
командувач 49-ї загальновійськової армії (Ставрополь) генерал-лейтенант Рязанцев Яків Володимирович – ліквідовано.
Нагадаємо, що Михайло Зусько – російський генерал-лейтенант, який народився у селі Ветли Камінь-Каширського району (колишнього Любешівського). Колись у рідному селі навіть пишалися земляком – його портрет навіть висів у місцевій школі. Нині ж його в селі проклинають, бо саме він зараз воює в Україні на боці Росії і віддає злочинні накази.
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