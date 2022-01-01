Російський генерал, який родом з Волині, знятий з посади та заарештований, - ЗСУ





Про це повідомляє



Трьох із них звільнили або заарештувала сама влада країни-агресорки.



Так, від 24 лютого окупанти втратили цих командувачів армій або заступників командувачів:



командувач 1-ї танкової армії (Баківка) генерал-лейтенант Кисель Сергій Олександрович – знято з посади;



командувач 6-ї загальновійськової армії (Агалатово) генерал-лейтенант Єршов Владислав Миколайович – знято з посади, заарештовано;



командувач 58-ї загальновійськової армії (Владикавказ) генерал-лейтенант Зусько Михайло Степанович – знято з посади, заарештовано;



начальник штабу-заступник командувача 35-ї загальновійськової армії (Білогірськ) генерал-майор Нирков Сергій Семенович – тяжко поранений;



начальник штабу-заступник командувача 36-ї загальновійськової армії (Улан-Уде) генерал-майор Серицький Андрій Анатолійович – тяжко поранений;



заступник командувача 41-ї загальновійськової армії (Новосибірськ) генерал-майор Суховецький Андрій Олександрович – ліквідовано;



командувач 49-ї загальновійськової армії (Ставрополь) генерал-лейтенант Рязанцев Яків Володимирович – ліквідовано.



Нагадаємо, що Михайло Зусько –

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вже втратила чотирьох командувачів армій та трьох начальників штабів. Серед них - Михайло Зусько, який народився у селі Ветли Камінь-Каширського району.Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ на Facebook.Трьох із них звільнили або заарештувала сама влада країни-агресорки.Так, від 24 лютого окупанти втратили цих командувачів армій або заступників командувачів:командувач 1-ї танкової армії (Баківка) генерал-лейтенант Кисель Сергій Олександрович – знято з посади;командувач 6-ї загальновійськової армії (Агалатово) генерал-лейтенант Єршов Владислав Миколайович – знято з посади, заарештовано;командувач 58-ї загальновійськової армії (Владикавказ) генерал-лейтенант– знято з посади, заарештовано;начальник штабу-заступник командувача 35-ї загальновійськової армії (Білогірськ) генерал-майор Нирков Сергій Семенович – тяжко поранений;начальник штабу-заступник командувача 36-ї загальновійськової армії (Улан-Уде) генерал-майор Серицький Андрій Анатолійович – тяжко поранений;заступник командувача 41-ї загальновійськової армії (Новосибірськ) генерал-майор Суховецький Андрій Олександрович – ліквідовано;командувач 49-ї загальновійськової армії (Ставрополь) генерал-лейтенант Рязанцев Яків Володимирович – ліквідовано.Нагадаємо, що Михайло Зусько – російський генерал-лейтенант , який народився у селі Ветли Камінь-Каширського району (колишнього Любешівського). Колись у рідному селі навіть пишалися земляком – його портрет навіть висів у місцевій школі. Нині ж його в селі проклинають, бо саме він зараз воює в Україні на боці Росії і віддає злочинні накази.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію