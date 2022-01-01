Переговори з Росією в онлайн-форматі відновляться 1 квітня, – Арахамія





Про це Давид Арахамія повідомив у



Арахамія наголосив, що на переговорах у Туреччині українська делегація оголосила, що наразі настала потреба зустрічі лідерів двох держав. Тим часом представники країни-окупантки заявили, що для початку потрібно мати узгодженіший проєкт договору.



"Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі відновляться 1 квітня. За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі зустрічатимуться президенти країн",– розповів Арахамія.



Він також наголосив, що Україна наполягає, аби зустріч відбулася не на території Росії чи Білорусі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Давид Арахамія заявив, що переговори України з Росією відновляться 1 квітня. Вони відбуватимуться в онлайн-форматі.Про цеповідомив у телеграмі Арахамія наголосив, що на переговорах у Туреччині українська делегація оголосила, що наразі настала потреба зустрічі лідерів двох держав. Тим часом представники країни-окупантки заявили, що для початку потрібно мати узгодженіший проєкт договору."Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі відновляться 1 квітня. За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі зустрічатимуться президенти країн",– розповів Арахамія.Він також наголосив, що Україна наполягає, аби зустріч відбулася не на території Росії чи Білорусі.

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