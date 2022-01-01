 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Переговори з Росією в онлайн-форматі відновляться 1 квітня, – Арахамія

Переговори з Росією в онлайн-форматі відновляться 1 квітня, – Арахамія
Давид Арахамія заявив, що переговори України з Росією відновляться 1 квітня. Вони відбуватимуться в онлайн-форматі.

Про це Давид Арахамія повідомив у телеграмі.

Арахамія наголосив, що на переговорах у Туреччині українська делегація оголосила, що наразі настала потреба зустрічі лідерів двох держав. Тим часом представники країни-окупантки заявили, що для початку потрібно мати узгодженіший проєкт договору.

"Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі відновляться 1 квітня. За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі зустрічатимуться президенти країн",– розповів Арахамія.

Він також наголосив, що Україна наполягає, аби зустріч відбулася не на території Росії чи Білорусі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Азов» знищив спецназ російської розвідки біля Маріуполя
Сьогодні, 01:49
Російський генерал, який родом з Волині, знятий з посади та заарештований, - ЗСУ
Сьогодні, 01:10
На території Білорусі зафіксували підрозділи повітряно-десантних військ РФ, які були виведені з України, - Генштаб
Сьогодні, 00:45
Мистецтво в катакомбах: у Луцьку художники розмальовують стіни укриттів. ВІДЕО
Сьогодні, 00:30
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Переговори з Росією в онлайн-форматі відновляться 1 квітня, – Арахамія
Сьогодні, 02:20
«Азов» знищив спецназ російської розвідки біля Маріуполя
Сьогодні, 01:49
Російський генерал, який родом з Волині, знятий з посади та заарештований, - ЗСУ
Сьогодні, 01:10
На території Білорусі зафіксували підрозділи повітряно-десантних військ РФ, які були виведені з України, - Генштаб
Сьогодні, 00:45
Мистецтво в катакомбах: у Луцьку художники розмальовують стіни укриттів. ВІДЕО
Сьогодні, 00:30
Схожі новини
«Азов» знищив спецназ російської розвідки біля Маріуполя «Азов» знищив спецназ російської розвідки біля Маріуполя
Сьогодні, 01:49
Російський генерал, який родом з Волині, знятий з посади та заарештований, - ЗСУ Російський генерал, який родом з Волині, знятий з посади та заарештований, - ЗСУ
Сьогодні, 01:10
На території Білорусі зафіксували підрозділи повітряно-десантних військ РФ, які були виведені з України, - Генштаб На території Білорусі зафіксували підрозділи повітряно-десантних військ РФ, які були виведені з України, - Генштаб
Сьогодні, 00:45
Мистецтво в катакомбах: у Луцьку художники розмальовують стіни укриттів. ВІДЕО Мистецтво в катакомбах: у Луцьку художники розмальовують стіни укриттів. ВІДЕО
Сьогодні, 00:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Переговори з Росією в онлайн-форматі відновляться 1 квітня, – Арахамія
Сьогодні, 02:20
 0
«Азов» знищив спецназ російської розвідки біля Маріуполя
Сьогодні, 01:49
 0
Російський генерал, який родом з Волині, знятий з посади та заарештований, - ЗСУ
Сьогодні, 01:10
 0
На території Білорусі зафіксували підрозділи повітряно-десантних військ РФ, які були виведені з України, - Генштаб
Сьогодні, 00:45
 0
Мистецтво в катакомбах: у Луцьку художники розмальовують стіни укриттів. ВІДЕО
Сьогодні, 00:30
 0
Медіа
відео
1/8