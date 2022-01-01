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Британська розвідка: російські військові в Україні збили власний літак

Британська розвідка: російські військові в Україні збили власний літак
Деякі росіяни навмисне знищували свою техніку з метою саботажу.

Про це заявив директор британської агенції радіоелектронної розвідки GCHQ Джеремі Флемінг, інформує GCHQ, передає УНН.

За словами Флемінга, у армії рф — низький моральний дух, складнощі з матеріально-технічним забезпеченням та великі втрати.

"Ми бачили, як російські солдати – без зброї і бойового духу – відмовлялися виконувати накази, саботували власне обладнання і навіть випадково збили свій же літак", - заявив він.

Флемінг переконаний, що путін допустив стратегічну помилку і переоцінив здатність своєї армії здобути швидку перемогу у війні проти України.

"Ми вважаємо, що радники путіна бояться сказати йому правду, масштаби цих помилкових суджень повинні бути зрозумілі режиму. Це стала його особистою війною, за яку розплачуються ні в чому не винні люди в Україні", — додав він.

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Теги: техніка, літак, саботаж, Росія
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