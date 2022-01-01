Британська розвідка: російські військові в Україні збили власний літак





Про це заявив директор британської агенції радіоелектронної розвідки GCHQ Джеремі Флемінг, інформує GCHQ, передає



За словами Флемінга, у армії рф — низький моральний дух, складнощі з матеріально-технічним забезпеченням та великі втрати.



"Ми бачили, як російські солдати – без зброї і бойового духу – відмовлялися виконувати накази, саботували власне обладнання і навіть випадково збили свій же літак", - заявив він.



Флемінг переконаний, що путін допустив стратегічну помилку і переоцінив здатність своєї армії здобути швидку перемогу у війні проти України.



"Ми вважаємо, що радники путіна бояться сказати йому правду, масштаби цих помилкових суджень повинні бути зрозумілі режиму. Це стала його особистою війною, за яку розплачуються ні в чому не винні люди в Україні", — додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Деякі росіяни навмисне знищували свою техніку з метою саботажу.Про це заявив директор британської агенції радіоелектронної розвідки GCHQ, інформує GCHQ, передає УНН За словами Флемінга, у армії рф — низький моральний дух, складнощі з матеріально-технічним забезпеченням та великі втрати."Ми бачили, як російські солдати – без зброї і бойового духу – відмовлялися виконувати накази, саботували власне обладнання і навіть випадково збили свій же літак", - заявив він.Флемінг переконаний, що путін допустив стратегічну помилку і переоцінив здатність своєї армії здобути швидку перемогу у війні проти України."Ми вважаємо, що радники путіна бояться сказати йому правду, масштаби цих помилкових суджень повинні бути зрозумілі режиму. Це стала його особистою війною, за яку розплачуються ні в чому не винні люди в Україні", — додав він.

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