«Азов» знищив спецназ російської розвідки біля Маріуполя



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Про це повідомили в телеграмі полку "Азов", пише



Загалом 30 березня бійці "Азов" вбили щонайменше 64 солдатів з ворожої піхоти. Також окупанти втратили 3 танки.



Боротьба за Маріуполь триває.



"Бійці полку Азов сьогодні знищили 3 танки та понад 64 одиниці ворожої піхоти, серед яких спецназ ГРУ РФ", – йдеться в повідомленні "Азов".



Раніше бійці "Азов" пояснили, що Маріуполь – стратегічно важливий для ворога, оскільки може стати основним тиловим пунктом постачання. Морські перевезення посідають перше місце у світі через відносну дешевизну та великий об'єм.



Наразі основним тиловим пунктом постачання південного угруповання противника є морський порт у Бердянську, але він перебуває в зоні ураження ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці з полку "Азов" заявили про знищення спецназу Головного розвідувального управління Генштабу Росії під Маріуполем.Про це повідомили в телеграмі полку "Азов", пише 24 канал Загалом 30 березня бійці "Азов" вбили щонайменше 64 солдатів з ворожої піхоти. Також окупанти втратили 3 танки.Боротьба за Маріуполь триває."Бійці полку Азов сьогодні знищили 3 танки та понад 64 одиниці ворожої піхоти, серед яких спецназ ГРУ РФ", – йдеться в повідомленні "Азов".Раніше бійці "Азов" пояснили, що Маріуполь – стратегічно важливий для ворога, оскільки може стати основним тиловим пунктом постачання. Морські перевезення посідають перше місце у світі через відносну дешевизну та великий об'єм.Наразі основним тиловим пунктом постачання південного угруповання противника є морський порт у Бердянську, але він перебуває в зоні ураження ЗСУ.

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