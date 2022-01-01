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«Азов» знищив спецназ російської розвідки біля Маріуполя

«Азов» знищив спецназ російської розвідки біля Маріуполя
Військовослужбовці з полку "Азов" заявили про знищення спецназу Головного розвідувального управління Генштабу Росії під Маріуполем.
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Про це повідомили в телеграмі полку "Азов", пише 24 канал.

Загалом 30 березня бійці "Азов" вбили щонайменше 64 солдатів з ворожої піхоти. Також окупанти втратили 3 танки.

Боротьба за Маріуполь триває.

"Бійці полку Азов сьогодні знищили 3 танки та понад 64 одиниці ворожої піхоти, серед яких спецназ ГРУ РФ", – йдеться в повідомленні "Азов".

Раніше бійці "Азов" пояснили, що Маріуполь – стратегічно важливий для ворога, оскільки може стати основним тиловим пунктом постачання. Морські перевезення посідають перше місце у світі через відносну дешевизну та великий об'єм.

Наразі основним тиловим пунктом постачання південного угруповання противника є морський порт у Бердянську, але він перебуває в зоні ураження ЗСУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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