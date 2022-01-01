Ліцеїсти з Волині долучились до ініціативи Кембридзького університету. ВІДЕО

Ліцеїсти з Волині долучились до ініціативи Кембридзького університету. ВІДЕО
Аби підбадьорити дітей у час війни та додати оптимізму, адміністрація Лищенського ліцею Підгайцівської сільської ради запропонувала школярам початкових класів взяти участь в освітньому проєкті «Bracelets and Peace», який запустили у Кембридзькому університеті у підтримку українського народу та українських воїнів.

Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільської ради.

За задумом, діти з різних куточків світу можуть висловити дружню підтримку Україні, виготовивши власноруч браслет у синьо-жовтих кольорах, сфотографувати його та на світлині написати вислів, словосполучення чи речення, зміст якого пов'язаний з миром та подіями в Україні.

Директорка навчального закладу Наталія Сікора зазначила, що діти могли виготовити браслети з паперу, зі стрічок, з ниток, проявити свої творчі здібності та креатив. Лищенські школярі, не залежно від того, в якій країні тимчасово перебувають - в Польщі чи Італії, охоче взяли участь у флешмобі.

З її слів, іноземці продають свої браслети та перераховують виручені кошти на підтримку України, а у Лищенському ліцеї браслети планують передати, через волонтерів, військовим, аби вони підтримували їх бойовий дух та нагадували захисникам, заради кого вони оберігають цілісність України.

Фото усіх робіт педагоги оформили у ролик, який розмістили на каналі навчального закладу.






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Теги: браслети, Підгайці
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