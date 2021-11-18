Україна веде переговори з Польщею про повне закриття кордону з Білоруссю





Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця в ефірі телемарафону, повідомляє



«Ми проводимо переговори з міністерством інфраструктури Польщі, з урядом Польщі з метою, щоб усе ж таки повністю було закрито кордон між Польщею і Білоруссю - навіть якщо рішення не буде ухвалене на рівні Європейського Союзу», - зазначив він.



Дещиця також поінформував про переговори українських дипломатів із Литвою, Латвією та Естонією.



«Ми також звернулися до цих країн, щоб одночасно ці країни закрили свої кордони з Білоруссю і Росією. Я думаю, що якщо рішення таке буде прийнято, то не треба буде і чекати рішення Європейського Союзу - заблокуємо повністю будь-які поставки до росії», - наголосив посол.



Як повідомлялося, 25 березня Міністерство інфраструктури направило до Європейської комісії лист із пропозицією повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією та Білоруссю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посольство України проводить переговори з урядом Польщі стосовно повного закриття кордону з Білоруссю, навіть якщо таке рішення не буде ухвалене на рівні ЄС.Про це заявив посол України у Польщів ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ «Ми проводимо переговори з міністерством інфраструктури Польщі, з урядом Польщі з метою, щоб усе ж таки повністю було закрито кордон між Польщею і Білоруссю - навіть якщо рішення не буде ухвалене на рівні Європейського Союзу», - зазначив він.Дещиця також поінформував про переговори українських дипломатів із Литвою, Латвією та Естонією.«Ми також звернулися до цих країн, щоб одночасно ці країни закрили свої кордони з Білоруссю і Росією. Я думаю, що якщо рішення таке буде прийнято, то не треба буде і чекати рішення Європейського Союзу - заблокуємо повністю будь-які поставки до росії», - наголосив посол.Як повідомлялося, 25 березня Міністерство інфраструктури направило до Європейської комісії лист із пропозицією повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією та Білоруссю.

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