Україна веде переговори з Польщею про повне закриття кордону з Білоруссю

Україна веде переговори з Польщею про повне закриття кордону з Білоруссю
Посольство України проводить переговори з урядом Польщі стосовно повного закриття кордону з Білоруссю, навіть якщо таке рішення не буде ухвалене на рівні ЄС.

Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

«Ми проводимо переговори з міністерством інфраструктури Польщі, з урядом Польщі з метою, щоб усе ж таки повністю було закрито кордон між Польщею і Білоруссю - навіть якщо рішення не буде ухвалене на рівні Європейського Союзу», - зазначив він.

Дещиця також поінформував про переговори українських дипломатів із Литвою, Латвією та Естонією.

«Ми також звернулися до цих країн, щоб одночасно ці країни закрили свої кордони з Білоруссю і Росією. Я думаю, що якщо рішення таке буде прийнято, то не треба буде і чекати рішення Європейського Союзу - заблокуємо повністю будь-які поставки до росії», - наголосив посол.

Як повідомлялося, 25 березня Міністерство інфраструктури направило до Європейської комісії лист із пропозицією повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією та Білоруссю.

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Теги: Польща, кордони, Білорусь, Андрій Дещиця
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