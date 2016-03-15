РФ хоче сформувати окупаційні органи влади на тимчасово зайнятих територіях, – Генштаб ЗСУ

РФ хоче сформувати окупаційні органи влади на тимчасово зайнятих територіях, – Генштаб ЗСУ
Розпочалася тридцять шоста доба героїчного протистояння українського народу. Керівництвом РФ розглядається питання формування на тимчасово зайнятих територіях окупаційних органів влади.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу 31 березня.

За наявною інформацією, на території рф здійснюється відбір співробітників силових структур, прокуратур та судів, які в подальшому будуть направлені на територію України.

Для реалізації сценарію щодо створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки відзначається робота співробітників федеральної служби безпеки російської федерації, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління генерального штабу російської федерації.

Основним напрямком діяльності зазначених підрозділів є проведення так званої “роз’яснювальної роботи” з місцевими органами влади та населенням. Інформаційний супровід здійснюється шляхом демонстрації відеосюжетів з підставними особами.

Морально-психологічний стан військ противника та рівень мотивації особового складу підрозділів окупаційних військ до участі у бойових діях залишається низьким та має тенденцію до погіршення. За наявною інформацією, у підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу, у зв’язку з невиконанням наказу щодо ведення бойових дій, від посад усунуто двох командирів взводів. Для проведення роз’яснювальної роботи, до району виконання бойових завдань БТГр частини в Ясинівці Донецької області, заплановано прибуття заступника командира бригади з воєнно-політичної роботи.

У з’єднаннях та частинах Балтійського флоту, зокрема 79-ій окремій мотострілецькій бригаді 11-го армійського корпусу, відзначаються численні випадки відмови від подальшого проходження служби та небажання підписувати контракти військовослужбовцями строкової служби.

На території республіки білорусь зафіксовано переміщення військової техніки збройних сил російської федерації, ймовірно, з метою перегрупування підрозділів, а також створення резерву для поповнення втрат в живій силі, озброєнні та техніці угруповань, що діють на території України.

На залишених ворогом територіях Київської області фіксуються непоодинокі випадки мінування території та будівель місцевих жителів.

Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках противник успішно стримується Збройними Силами України, на окремих - наші війська здійснюють успішні контратаки.

Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 5 ворожих атак. Наші воїни знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем. Противник зазнав втрат і у живій силі.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей - 4 літаки, БПЛА та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога.

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Теги: Окуповані території, війна
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