На Луганщині через ворожі обстріли загорілися нафтосховище і школа

Школа, нафтове сховище, десятки будинків Сєвєродонецька та Лисичанська охоплені вогнем росіян. Постраждалих і загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць.Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація в Телеграмі.Зауважують, що без врахування учорашніх ранкових обстрілів, у Лисичанську від вогню росіян запалали 9 житлових будинків, у Сєвєродонецьку - 5 та школи, у Рубіжному – 1. Низка будинків пошкоджена без займань."Росіяни б’ють зі всіх видів важкого озброєння. Якщо раніше в Лисичанську люди почували себе більш-менш безпечно, у порівняні із ситуацією в інших містах області, то учора, певно, не залишилося жодного мікрорайону, куди би не влучив «руський мир». Кожна із трьох основних частин населеного пункту потерпала від артилерії та градів. Рахунок зруйнованих будинків йшов на десятки. Як і постраждалих. Дві людини загинули, двоє дітей у важкому стані", - йдеться в повідомленні.