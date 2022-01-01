Генштаб ЗСУ доповів про бойові втрати Росії на ранок 31 березня





Про це інформують на офіційній сторінці Генштабу у фейсбуці.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.03 орієнтовно склали:



особового складу - близько 17500 осіб,

танків ‒ 614 од,

бойових броньованих машин ‒ 1735 од,

артилерійських систем – 311 од,

РСЗВ - 96 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків – 135 од,

гелікоптерів – 131 од,

автомобільної техніки - 1201 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 75,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 83.

спеціальної техніки - 22.

пускових установок ОТРК/ТРК - 4.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Генштабі ЗСУ розповіли про загальні бойові втрати противника станом на ранок 31 березня.Про це інформують на офіційній сторінці Генштабу у фейсбуці.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.03 орієнтовно склали:особового складу - близько 17500 осіб,танків ‒ 614 од,бойових броньованих машин ‒ 1735 од,артилерійських систем – 311 од,РСЗВ - 96 од,засоби ППО - 54 од,літаків – 135 од,гелікоптерів – 131 од,автомобільної техніки - 1201 од,кораблі /катери - 7 од,цистерн з ПММ - 75,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 83.спеціальної техніки - 22.пускових установок ОТРК/ТРК - 4.Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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