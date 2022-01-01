Генштаб ЗСУ доповів про бойові втрати Росії на ранок 31 березня

Генштаб ЗСУ доповів про бойові втрати Росії на ранок 31 березня
У Генштабі ЗСУ розповіли про загальні бойові втрати противника станом на ранок 31 березня.

Про це інформують на офіційній сторінці Генштабу у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 17500 осіб,
танків ‒ 614 од,
бойових броньованих машин ‒ 1735 од,
артилерійських систем – 311 од,
РСЗВ - 96 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків – 135 од,
гелікоптерів – 131 од,
автомобільної техніки - 1201 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 75,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 83.
спеціальної техніки - 22.
пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: Генштаб, втрати ворога
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