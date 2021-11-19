На Волині 29-річний чоловік вдарив знайомого ножем
Сьогодні, 10:54
Інцидент трапився 30 березня ввечері. Під час п’яної сварки чоловік вдарив 33-річного знайомого ножем. Постраждалого доставили у лікарню. Після надання медичної допомоги його відпустили.
Про це повідомили у сектор комунікації поліції Волинської області.
Співробітники сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 29-річний житель Нововолинська.
Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує, зокрема, до двох років обмеження волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у сектор комунікації поліції Волинської області.
Співробітники сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 29-річний житель Нововолинська.
Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує, зокрема, до двох років обмеження волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зеленський виступив у парламенті Австралії. ПРОМОВА
Сьогодні, 11:49
На Волині 29-річний чоловік вдарив знайомого ножем
Сьогодні, 10:54
«За 8 років не бачив нікого, хто знав би про війноньку більше»: у війні з Росією загинув волинянин
Сьогодні, 10:39
Генштаб ЗСУ доповів про бойові втрати Росії на ранок 31 березня
Сьогодні, 09:50
Медіа