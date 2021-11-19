На Волині 29-річний чоловік вдарив знайомого ножем

На Волині 29-річний чоловік вдарив знайомого ножем
Інцидент трапився 30 березня ввечері. Під час п’яної сварки чоловік вдарив 33-річного знайомого ножем. Постраждалого доставили у лікарню. Після надання медичної допомоги його відпустили.

Про це повідомили у сектор комунікації поліції Волинської області.

Співробітники сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 29-річний житель Нововолинська.

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує, зокрема, до двох років обмеження волі.



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Теги: Вдарив ножем, п'яна сварка, поліція, Нововолинськ
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