Українські захисники звільнили від російських загарбників три села на Херсонщині





Про це Микола Лукашук.



Зокрема, наші військові зачистили від загарбників Орлове, Заградівку та Кочубеївку.



Він нагадав, що у четвер, 31 березня, триває тридцять шоста доба героїчної боротьби України проти РФ. Атак з повітря протягом ночі не відбулося.



Кордони Дніпропетровської області перебувають під надійним захистом ЗСУ, Нацгвардії та тероборони. У громадах ситуація спокійна.



"Окрім того, ЗСУ встановили контроль над селами Орлове, Заградівка, Кочубеївка, що на Херсонщині за 50 км від Кривого Рогу. Наші захисники відганяють ворога подалі від Дніпропетровщини. Тримаємо стрій і працюємо задля держави й нашої перемоги", – зазначив Лукашук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники продовжують успішно протистояти ворогові. Збройні сили України звільнили від російських окупантів три села на Херсонщині.Про це повідомив голова Дніпропетровської облради, заступник керівника ради оборони областіЗокрема, наші військові зачистили від загарбників Орлове, Заградівку та Кочубеївку.Він нагадав, що у четвер, 31 березня, триває тридцять шоста доба героїчної боротьби України проти РФ. Атак з повітря протягом ночі не відбулося.Кордони Дніпропетровської області перебувають під надійним захистом ЗСУ, Нацгвардії та тероборони. У громадах ситуація спокійна."Окрім того, ЗСУ встановили контроль над селами Орлове, Заградівка, Кочубеївка, що на Херсонщині за 50 км від Кривого Рогу. Наші захисники відганяють ворога подалі від Дніпропетровщини. Тримаємо стрій і працюємо задля держави й нашої перемоги", – зазначив Лукашук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію