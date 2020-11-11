Поліцейські розшукали зниклу дівчинку за 20 хвилин

Поліцейські розшукали зниклу дівчинку за 20 хвилин
Менше, ніж пів години знадобилося поліцейським, аби розшукати зниклу дитину. Нині з дівчинкою все гаразд.

Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.

Як відомо, про зникнення 8-річної дівчинки повідомила до поліції її мама – мешканка села Любохини, що на Старовижівщині. Звернення надійшло сьогодні о 9:36.

Волинянка розповіла, що дитина разом із своєю тіткою автомобілем вирушила до сусіднього населеного пункту. На декілька хвилин родичка залишила племінницю в авто, аби зайти в магазин, а коли повернулася - її там вже не було.

Зауважують, що на пошуки дівчинки було зорієнтовано весь особовий склад старовижівської поліції, поінформовано також територіальну оборону та громадськість. Усі негайно розпочали прочісувати прилеглу територію. Оскільки неподалік озеро та лісовий масив, необхідно було діяти якнайшвидше.

За словами поліцейських, вже за 20 хвилин зниклу дитину розшукали поблизу. Дівчинка вирішила прогулятися, не попередивши про це нікого. На щастя, з нею все гаразд – життю та здоров’ю нічого не загрожує.

"Просимо дорослих не залишати без нагляду діток, спілкуватися з ними й пояснювати, що без відома та дозволу рідних не можна залишати будинок, йти гуляти у невідомій місцевості, адже це може бути небезпечно для їх життя і здоров’я", - закликають поліцейські.

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Теги: Поліція, дитина, розшук
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