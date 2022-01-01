Окупанти силоміць вивезли до Росії понад 400 тисяч українців
Сьогодні, 12:24
Від початку війни Росії проти України окупанти силоміць вивезли понад 400 тисяч українців до РФ.
Про це повідомила в інтерв'ю Euronews уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, пише ТСН.
"Наші громадян депортували з нашої території на їхню територію. Вони пішли не з власної волі, їх силоміць відвезли спочатку до фільтраційного табору на Донеччині. Після цього їх везуть автобусом до Росії. Потім потягом везуть у різні місця, зокрема в депресивні регіони РФ, на кшталт Сахаліну", – сказала вона.
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Про це повідомила в інтерв'ю Euronews уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, пише ТСН.
"Наші громадян депортували з нашої території на їхню територію. Вони пішли не з власної волі, їх силоміць відвезли спочатку до фільтраційного табору на Донеччині. Після цього їх везуть автобусом до Росії. Потім потягом везуть у різні місця, зокрема в депресивні регіони РФ, на кшталт Сахаліну", – сказала вона.
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