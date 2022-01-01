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Окупанти силоміць вивезли до Росії понад 400 тисяч українців

Окупанти силоміць вивезли до Росії понад 400 тисяч українців
Від початку війни Росії проти України окупанти силоміць вивезли понад 400 тисяч українців до РФ.

Про це повідомила в інтерв'ю Euronews уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, пише ТСН.

"Наші громадян депортували з нашої території на їхню територію. Вони пішли не з власної волі, їх силоміць відвезли спочатку до фільтраційного табору на Донеччині. Після цього їх везуть автобусом до Росії. Потім потягом везуть у різні місця, зокрема в депресивні регіони РФ, на кшталт Сахаліну", – сказала вона.

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Теги: окупанти, вивезли силоміць, росіяни, Росія
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