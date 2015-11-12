На Запоріжжі ЗСУ звільнили низку населених пунктів від окупації
Сьогодні, 12:39
Українські бійці у декількох напрямах просунулися на Запоріжжі. Вони відбили у ворога низку населених пунктів, залишивши з "другої армії світу" лише купу металобрухту.
Про це повідомили у телеграмі Сухопутніх військ ЗСУ.
У звільненні населених пунктів на Запоріжжі взяли участь десантники ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони Запорізького краю.
Станом на 31 березня звільнені від російської окупації населені пункти:
Затишшя,
Малинівку,
Веселе,
Зелений Гай,
Червоне.
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Про це повідомили у телеграмі Сухопутніх військ ЗСУ.
У звільненні населених пунктів на Запоріжжі взяли участь десантники ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони Запорізького краю.
Станом на 31 березня звільнені від російської окупації населені пункти:
Затишшя,
Малинівку,
Веселе,
Зелений Гай,
Червоне.
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