На Запоріжжі ЗСУ звільнили низку населених пунктів від окупації

На Запоріжжі ЗСУ звільнили низку населених пунктів від окупації
Українські бійці у декількох напрямах просунулися на Запоріжжі. Вони відбили у ворога низку населених пунктів, залишивши з "другої армії світу" лише купу металобрухту.

Про це повідомили у телеграмі Сухопутніх військ ЗСУ.

У звільненні населених пунктів на Запоріжжі взяли участь десантники ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони Запорізького краю.

Станом на 31 березня звільнені від російської окупації населені пункти:

Затишшя,
Малинівку,
Веселе,
Зелений Гай,
Червоне.

На Запоріжжі ЗСУ звільнили низку населених пунктів від окупації
На Запоріжжі ЗСУ звільнили низку населених пунктів від окупації
На Запоріжжі ЗСУ звільнили низку населених пунктів від окупації

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, Запоріжжя, окупація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Школярка з Волині стала фіналісткою нацвідбору світової Олімпіади Геніїв
Сьогодні, 13:14
Російську армію перекидають з Білорусі в РФ: розпочалася 36 доба війни в Україні
Сьогодні, 13:10
На Запоріжжі ЗСУ звільнили низку населених пунктів від окупації
Сьогодні, 12:39
Окупанти силоміць вивезли до Росії понад 400 тисяч українців
Сьогодні, 12:24
Поліцейські розшукали зниклу дівчинку за 20 хвилин
Сьогодні, 11:56
Схожі новини
У Запорізькій області розбився літак Су-25. ФОТО У Запорізькій області розбився літак Су-25. ФОТО
12 листопад, 2015, 06:11
Уродженець Херсонщини, який воює за Росію, хотів вивезти матір з окупації Уродженець Херсонщини, який воює за Росію, хотів вивезти матір з окупації
Сьогодні, 13:30
Українські захисники звільнили від російських загарбників три села на Херсонщині Українські захисники звільнили від російських загарбників три села на Херсонщині
Сьогодні, 11:15
Колишній громадянин Росії спалив свій паспорт і вступив до лав ЗСУ. ВІДЕО Колишній громадянин Росії спалив свій паспорт і вступив до лав ЗСУ. ВІДЕО
28 березень, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уродженець Херсонщини, який воює за Росію, хотів вивезти матір з окупації
Сьогодні, 13:30
 0
На Дніпропетровщині окупанти обстріляли військову частину: є загиблі
Сьогодні, 13:16
 0
Школярка з Волині стала фіналісткою нацвідбору світової Олімпіади Геніїв
Сьогодні, 13:14
 0
Російську армію перекидають з Білорусі в РФ: розпочалася 36 доба війни в Україні
Сьогодні, 13:10
 0
На Запоріжжі ЗСУ звільнили низку населених пунктів від окупації
Сьогодні, 12:39
 0
Медіа
відео
1/8