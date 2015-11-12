На Запоріжжі ЗСУ звільнили низку населених пунктів від окупації





Про це повідомили у телеграмі



У звільненні населених пунктів на Запоріжжі взяли участь десантники ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони Запорізького краю.



Станом на 31 березня звільнені від російської окупації населені пункти:



Затишшя,

Малинівку,

Веселе,

Зелений Гай,

Червоне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські бійці у декількох напрямах просунулися на Запоріжжі. Вони відбили у ворога низку населених пунктів, залишивши з "другої армії світу" лише купу металобрухту.Про це повідомили у телеграмі Сухопутніх військ ЗСУ. У звільненні населених пунктів на Запоріжжі взяли участь десантники ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони Запорізького краю.Станом на 31 березня звільнені від російської окупації населені пункти:Затишшя,Малинівку,Веселе,Зелений Гай,Червоне.

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