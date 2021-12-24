Школярка з Волині стала фіналісткою нацвідбору світової Олімпіади Геніїв

Вікторія Цюра стала фіналісткою національного відбору найбільшого конкурсу проєктів екологічного спрямування у світі, який щорічно проводиться у Сполучених Штатах Америки – Genius Olympiad.



Про це пише



Наукова керівниця Вікторії Світлана Савченко розповіла про конкурс та проєкт, який вони представлятимуть на всеукраїнському рівні.



«Це конкурс екологічних проєктів. У ньому беруть участь учні із 8 по 11 класи. Цей конкурс проводять Сполучені Штати Америки. Україна вже декілька років бере участь у цьому конкурсі. Цього року нам зателефонували з Волинської обласної Малої академії наук учнівської молоді і сказали, що наша робота дуже хороша», – розповідає Світлана Савченко.



Наукова керівниця розповідає, що їхній з Вікторією проєкт пройшов першу стадію національного відбору, тож їх запросили на наступний етап – презентацію проєкту у Києві. Коли завершиться національний етап відбору – не відомо, адже корективи у графік внесла війна. Переможці національного відбору братимуть участь у міжнародному етапі конкурсу у Сполучених Штатах Америки.



Про свою ученицю, Вікторію Цюру, наукова керівниця розповідає, як про надзвичайно обдаровану дитину.



«Це учениця 9 класу Скулинського ліцею Колодяжненської сільської ради. Їй подобається досліджувати рослини і спостерігати за ними. Вона неодноразово брала участь у олімпіадах природничого циклу: з біології та хімії. Другий рік поспіль бере участь у конкурсі наукових робіт при Волинській обласній малій академії», – розповідає Світлана Савченко.



Предмет наукової роботи Вікторії – дослідження стану популяції конвалії травневої не території Скулинського лісництва. Світлана Савченко розповідає, що конвалія травнева – лікарська рослина, яка дуже поширена у місцевому лісництві. Окрім того, це улюблена рослина Вікторії, тож дівчина вирішила досліджувати саме її.



«Це дослідження про те, як розвивається ця рослина у нашій місцевості, як реагує на ті чи інші умови, як змінюється її чисельність впродовж кількох років тощо. Це екологічний проєкт – дослідження умов зростання рослини тощо», – додає наукова керівниця.



Світлана Савченко додає, що переможці світової олімпіади геніїв отримують хороші заохочення, однак, які саме – вона не знає, адже навіть не очікувала, що їхній проєкт дійде до фіналу національного відбору. Тому, додає наукова керівниця, зараз разом із Вікторією працюють над презентацією проєкту у Києві. Працювати, до слова, доводиться дистанційно, адже у зв'язку із воєнним станом в Україні юній науковиці довелося тимчасово виїхати за кордон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! стала фіналісткою національного відбору найбільшого конкурсу проєктів екологічного спрямування у світі, який щорічно проводиться у Сполучених Штатах Америки – Genius Olympiad.Про це пише ІА Конкурент.

Наукова керівниця Вікторіїрозповіла про конкурс та проєкт, який вони представлятимуть на всеукраїнському рівні.«Це конкурс екологічних проєктів. У ньому беруть участь учні із 8 по 11 класи. Цей конкурс проводять Сполучені Штати Америки. Україна вже декілька років бере участь у цьому конкурсі. Цього року нам зателефонували з Волинської обласної Малої академії наук учнівської молоді і сказали, що наша робота дуже хороша», – розповідає Світлана Савченко.Наукова керівниця розповідає, що їхній з Вікторією проєкт пройшов першу стадію національного відбору, тож їх запросили на наступний етап – презентацію проєкту у Києві. Коли завершиться національний етап відбору – не відомо, адже корективи у графік внесла війна. Переможці національного відбору братимуть участь у міжнародному етапі конкурсу у Сполучених Штатах Америки.Про свою ученицю, Вікторію Цюру, наукова керівниця розповідає, як про надзвичайно обдаровану дитину.«Це учениця 9 класу Скулинського ліцею Колодяжненської сільської ради. Їй подобається досліджувати рослини і спостерігати за ними. Вона неодноразово брала участь у олімпіадах природничого циклу: з біології та хімії. Другий рік поспіль бере участь у конкурсі наукових робіт при Волинській обласній малій академії», – розповідає Світлана Савченко.Предмет наукової роботи Вікторії – дослідження стану популяції конвалії травневої не території Скулинського лісництва. Світлана Савченко розповідає, що конвалія травнева – лікарська рослина, яка дуже поширена у місцевому лісництві. Окрім того, це улюблена рослина Вікторії, тож дівчина вирішила досліджувати саме її.«Це дослідження про те, як розвивається ця рослина у нашій місцевості, як реагує на ті чи інші умови, як змінюється її чисельність впродовж кількох років тощо. Це екологічний проєкт – дослідження умов зростання рослини тощо», – додає наукова керівниця.Світлана Савченко додає, що переможці світової олімпіади геніїв отримують хороші заохочення, однак, які саме – вона не знає, адже навіть не очікувала, що їхній проєкт дійде до фіналу національного відбору. Тому, додає наукова керівниця, зараз разом із Вікторією працюють над презентацією проєкту у Києві. Працювати, до слова, доводиться дистанційно, адже у зв'язку із воєнним станом в Україні юній науковиці довелося тимчасово виїхати за кордон.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію