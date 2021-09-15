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На Дніпропетровщині окупанти обстріляли військову частину: є загиблі

На Дніпропетровщині окупанти обстріляли військову частину: є загиблі
На Дніпропетровщині російські окупанти обстріляли ракетами військову частину.

Про це повідомляють у Дніпропетровській ОВА.

Зазначають, що це сталося близько 13:00.

"Знищено адмінбудівлю та склад з горючим. Двоє людей загинули. П’ятеро отримали поранення. Їх ушпиталили", - йдеться у повідомленні.

Тривають рятувальні роботи та боротьба з пожежею.


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Теги: ракетні обстріли, Дніпропетровщина
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