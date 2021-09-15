На Дніпропетровщині окупанти обстріляли військову частину: є загиблі





Про це



Зазначають, що це сталося близько 13:00.



"Знищено адмінбудівлю та склад з горючим. Двоє людей загинули. П’ятеро отримали поранення. Їх ушпиталили", - йдеться у повідомленні.



Тривають рятувальні роботи та боротьба з пожежею.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Дніпропетровщині російські окупанти обстріляли ракетами військову частину.Про це повідомляють у Дніпропетровській ОВА.Зазначають, що це сталося близько 13:00."Знищено адмінбудівлю та склад з горючим. Двоє людей загинули. П’ятеро отримали поранення. Їх ушпиталили", - йдеться у повідомленні.Тривають рятувальні роботи та боротьба з пожежею.

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