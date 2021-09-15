На Дніпропетровщині окупанти обстріляли військову частину: є загиблі
Сьогодні, 13:16
На Дніпропетровщині російські окупанти обстріляли ракетами військову частину.
Про це повідомляють у Дніпропетровській ОВА.
Зазначають, що це сталося близько 13:00.
"Знищено адмінбудівлю та склад з горючим. Двоє людей загинули. П’ятеро отримали поранення. Їх ушпиталили", - йдеться у повідомленні.
Тривають рятувальні роботи та боротьба з пожежею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Дніпропетровській ОВА.
Зазначають, що це сталося близько 13:00.
"Знищено адмінбудівлю та склад з горючим. Двоє людей загинули. П’ятеро отримали поранення. Їх ушпиталили", - йдеться у повідомленні.
Тривають рятувальні роботи та боротьба з пожежею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Окупанти силоміць вивезли до Росії понад 400 тисяч українців
Сьогодні, 12:24
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Дніпропетровщині окупанти обстріляли військову частину: є загиблі
Сьогодні, 13:16
На Запоріжжі ЗСУ звільнили низку населених пунктів від окупації
Сьогодні, 12:39
Медіа