Уродженець Херсонщини, який воює за Росію, хотів вивезти матір з окупації

Войцешко В.М., який воює у російській армії, хотів забрати матір із окупованої території, проте та відмовилася, боїться обстрілів.



Про це стало відомо із телефонної розмови, яку перехопила



Судячи з розмови, рашист не надто переймається тим, яке горе приніс на Батьківщину. Він хоче лише вивезти матір із окупованого міста і навіть погодив для цього окрему спецоперацію зі своїми командирами. На інших людей йому плювати.



Але мама відмовляється: «Перелякана до смерті. Мене трусило 2 дня… Я дуже люблю синовей… Но в мене тут муж лежить, я його самого не оставлю».



«Мама свій вибір зробила. Син – також. Цікаво, як ти можеш спокійно спати після такого, окупант Войцешко В.М., 10.10.1991 року народження?» - йдеться у повідомленні СБУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженець Херсонщини, який воює у російській армії, хотів забрати матір із окупованої території, проте та відмовилася, боїться обстрілів.Про це стало відомо із телефонної розмови, яку перехопила СБУ Судячи з розмови, рашист не надто переймається тим, яке горе приніс на Батьківщину. Він хоче лише вивезти матір із окупованого міста і навіть погодив для цього окрему спецоперацію зі своїми командирами. На інших людей йому плювати.Але мама відмовляється: «Перелякана до смерті. Мене трусило 2 дня… Я дуже люблю синовей… Но в мене тут муж лежить, я його самого не оставлю».«Мама свій вибір зробила. Син – також. Цікаво, як ти можеш спокійно спати після такого, окупант Войцешко В.М., 10.10.1991 року народження?» - йдеться у повідомленні СБУ.

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