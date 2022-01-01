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Уродженець Херсонщини, який воює за Росію, хотів вивезти матір з окупації

Уродженець Херсонщини, який воює за Росію, хотів вивезти матір з окупації
Уродженець Херсонщини Войцешко В.М., який воює у російській армії, хотів забрати матір із окупованої території, проте та відмовилася, боїться обстрілів.

Про це стало відомо із телефонної розмови, яку перехопила СБУ.

Судячи з розмови, рашист не надто переймається тим, яке горе приніс на Батьківщину. Він хоче лише вивезти матір із окупованого міста і навіть погодив для цього окрему спецоперацію зі своїми командирами. На інших людей йому плювати.

Але мама відмовляється: «Перелякана до смерті. Мене трусило 2 дня… Я дуже люблю синовей… Но в мене тут муж лежить, я його самого не оставлю».

«Мама свій вибір зробила. Син – також. Цікаво, як ти можеш спокійно спати після такого, окупант Войцешко В.М., 10.10.1991 року народження?» - йдеться у повідомленні СБУ.


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Теги: СБУ, окупація, Херсонщина, російська армія
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