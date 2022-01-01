«За 8 років не бачив нікого, хто знав би про війноньку більше»: у війні з Росією загинув волинянин
Сьогодні, 10:39
У боротьбі за Україну проти російського загарбника, під час звільнення українського села, загинув волинський військовий з Височного, що на Ратнівщині, Тричук Ігор Олександрович.
Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Страшна звістка сколихнула сьогодні наше село... В боротьбі за Україну проти російського загарбника загинув наш Герой, справжній Патріот та Людина з великої літери Ігор Тричук. Він стояв на захисті нашої держави ще з 2014 року, та сьогодні його життя забрала клята війна!" - йдеться в дописі Юлії Сущик, односельчанки волинського Героя.
Вона повідомила, що декілька днів назад Ігор сам на своїй сторінці писав про втрату свого побратима, наголосивши: "Зустрінемось в скорому часі..." ВІДЧУВАВ!??"
"За крайні 8 років війна зробила мене пустим в середині, я втратив багато близьких, багато знайшов, але я там, де маю бути, і з тими, кого називають справжніми. Ми вб'ємо всіх, хто прийшов до нас з мечем. Не знаю, чи довго ще зможу працювати в такому режимі, але робитиму все можливе і більше для нашої перемоги, щоб майбутнє покоління не знало, що таке війна", - один з останніх дописів Ігора Тричука.
Із особливою шаною згадують воїна побратими:
"Щоб розповісти про Трича, потрібно написати книгу. Людина - зразок, Воїн - еталон. За 8 років не бачив нікого, хто знав би про війноньку більше.
Трич стільки разів посилав смерть нах@й, що вона, здавалось, капітулювала. Донедавна. Кращого командира мати було неможливо", - пише Олександр Соболь.
Чоловік впевнений, саме на таких як Ігор Тричук і тримається країна:
"Згадуйте про Трича, навіть якщо ви його ніколи не бачили. Клянуся вам, друзі, на таких людях тримається Україна".
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Страшна звістка сколихнула сьогодні наше село... В боротьбі за Україну проти російського загарбника загинув наш Герой, справжній Патріот та Людина з великої літери Ігор Тричук. Він стояв на захисті нашої держави ще з 2014 року, та сьогодні його життя забрала клята війна!" - йдеться в дописі Юлії Сущик, односельчанки волинського Героя.
Вона повідомила, що декілька днів назад Ігор сам на своїй сторінці писав про втрату свого побратима, наголосивши: "Зустрінемось в скорому часі..." ВІДЧУВАВ!??"
"За крайні 8 років війна зробила мене пустим в середині, я втратив багато близьких, багато знайшов, але я там, де маю бути, і з тими, кого називають справжніми. Ми вб'ємо всіх, хто прийшов до нас з мечем. Не знаю, чи довго ще зможу працювати в такому режимі, але робитиму все можливе і більше для нашої перемоги, щоб майбутнє покоління не знало, що таке війна", - один з останніх дописів Ігора Тричука.
Із особливою шаною згадують воїна побратими:
"Щоб розповісти про Трича, потрібно написати книгу. Людина - зразок, Воїн - еталон. За 8 років не бачив нікого, хто знав би про війноньку більше.
Трич стільки разів посилав смерть нах@й, що вона, здавалось, капітулювала. Донедавна. Кращого командира мати було неможливо", - пише Олександр Соболь.
Чоловік впевнений, саме на таких як Ігор Тричук і тримається країна:
"Згадуйте про Трича, навіть якщо ви його ніколи не бачили. Клянуся вам, друзі, на таких людях тримається Україна".
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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