«За 8 років не бачив нікого, хто знав би про війноньку більше»: у війні з Росією загинув волинянин

У боротьбі за Україну проти російського загарбника, під час звільнення українського села, загинув волинський військовий з Височного, що на Ратнівщині,Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації."Страшна звістка сколихнула сьогодні наше село... В боротьбі за Україну проти російського загарбника загинув наш Герой, справжній Патріот та Людина з великої літери Ігор Тричук. Він стояв на захисті нашої держави ще з 2014 року, та сьогодні його життя забрала клята війна!" - йдеться в дописі, односельчанки волинського Героя.Вона повідомила, що декілька днів назад Ігор сам на своїй сторінці писав про втрату свого побратима, наголосивши: "Зустрінемось в скорому часі..." ВІДЧУВАВ!??""За крайні 8 років війна зробила мене пустим в середині, я втратив багато близьких, багато знайшов, але я там, де маю бути, і з тими, кого називають справжніми. Ми вб'ємо всіх, хто прийшов до нас з мечем. Не знаю, чи довго ще зможу працювати в такому режимі, але робитиму все можливе і більше для нашої перемоги, щоб майбутнє покоління не знало, що таке війна", - один з останніх дописів Ігора Тричука.Із особливою шаною згадують воїна побратими:"Щоб розповісти про Трича, потрібно написати книгу. Людина - зразок, Воїн - еталон. За 8 років не бачив нікого, хто знав би про війноньку більше.Трич стільки разів посилав смерть нах@й, що вона, здавалось, капітулювала. Донедавна. Кращого командира мати було неможливо", - пишеЧоловік впевнений, саме на таких як Ігор Тричук і тримається країна:"Згадуйте про Трича, навіть якщо ви його ніколи не бачили. Клянуся вам, друзі, на таких людях тримається Україна".