Якщо ракета летить з Чорного моря, сирена вмикається від Херсонської області до заходу, – Повітряні Сили

Повітряні сили ЗСУ активно протистоть окупантам у небі.Про це у коментарі для «Еспресо.Захід» розповів речник командування Повітряних силЗа його словами, рашити атакують Україну з повітря ракетами різних типів, переважно це "Калібр" та Х-55 різного базування.Також окупанти завдяють ударів з літаків. На Львівщину, наприклад, вони злітали з Каспійського моря і атакували Яворівський полігон.«До прикладу, шість літаків вилітає і запускають ракети у запрограмовані напрямки. Ракети малопомітні, окупанти часто використовують річища для низького польоту. Два чи три дні тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті. Досі активності звідти не було», - розповідає Юрій Ігнат.Крм "Калібру" окупанти атакують ракетами "Іскандер", які запускають високо, вони роблять дугу і на шаленій швидкоті летять у ціль. Повітряні сили ЗСУ вже теж навчилися їх збивати.Повітряні сили збивають цілі переважно зенітними ракетними комплексами. Стінгери, Ігла, британські та американські зенітні ракетні комплекси є на озброєнні.«Ракети можна швидко збити, основне їх зафіксувати. Переважно усі ракети помітні для військовослужбовців Повітряних сил. Втім це високоточна зброя, яка летить 800 кілометрів за годину. Якщо ракета летить з Чорного моря, то незрозумілою є локація запрограмована для неї, тому сирена вмикається починаючи від Херсонської області й до заходу. Ми вже навіть винищувачами збиваємо, що свідчить про майстерність наших пілотів», - говорить речник Повітряних сил.