Якщо ракета летить з Чорного моря, сирена вмикається від Херсонської області до заходу, – Повітряні Сили
Сьогодні, 08:27
Повітряні сили ЗСУ активно протистоть окупантам у небі.
Про це у коментарі для «Еспресо.Захід» розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
За його словами, рашити атакують Україну з повітря ракетами різних типів, переважно це "Калібр" та Х-55 різного базування.
Також окупанти завдяють ударів з літаків. На Львівщину, наприклад, вони злітали з Каспійського моря і атакували Яворівський полігон.
«До прикладу, шість літаків вилітає і запускають ракети у запрограмовані напрямки. Ракети малопомітні, окупанти часто використовують річища для низького польоту. Два чи три дні тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті. Досі активності звідти не було», - розповідає Юрій Ігнат.
Крм "Калібру" окупанти атакують ракетами "Іскандер", які запускають високо, вони роблять дугу і на шаленій швидкоті летять у ціль. Повітряні сили ЗСУ вже теж навчилися їх збивати.
Повітряні сили збивають цілі переважно зенітними ракетними комплексами. Стінгери, Ігла, британські та американські зенітні ракетні комплекси є на озброєнні.
«Ракети можна швидко збити, основне їх зафіксувати. Переважно усі ракети помітні для військовослужбовців Повітряних сил. Втім це високоточна зброя, яка летить 800 кілометрів за годину. Якщо ракета летить з Чорного моря, то незрозумілою є локація запрограмована для неї, тому сирена вмикається починаючи від Херсонської області й до заходу. Ми вже навіть винищувачами збиваємо, що свідчить про майстерність наших пілотів», - говорить речник Повітряних сил.
Головне зображення ілюстративне
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Про це у коментарі для «Еспресо.Захід» розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
За його словами, рашити атакують Україну з повітря ракетами різних типів, переважно це "Калібр" та Х-55 різного базування.
Також окупанти завдяють ударів з літаків. На Львівщину, наприклад, вони злітали з Каспійського моря і атакували Яворівський полігон.
«До прикладу, шість літаків вилітає і запускають ракети у запрограмовані напрямки. Ракети малопомітні, окупанти часто використовують річища для низького польоту. Два чи три дні тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті. Досі активності звідти не було», - розповідає Юрій Ігнат.
Крм "Калібру" окупанти атакують ракетами "Іскандер", які запускають високо, вони роблять дугу і на шаленій швидкоті летять у ціль. Повітряні сили ЗСУ вже теж навчилися їх збивати.
Повітряні сили збивають цілі переважно зенітними ракетними комплексами. Стінгери, Ігла, британські та американські зенітні ракетні комплекси є на озброєнні.
«Ракети можна швидко збити, основне їх зафіксувати. Переважно усі ракети помітні для військовослужбовців Повітряних сил. Втім це високоточна зброя, яка летить 800 кілометрів за годину. Якщо ракета летить з Чорного моря, то незрозумілою є локація запрограмована для неї, тому сирена вмикається починаючи від Херсонської області й до заходу. Ми вже навіть винищувачами збиваємо, що свідчить про майстерність наших пілотів», - говорить речник Повітряних сил.
Головне зображення ілюстративне
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