Росія почала атакувати Україну з аеродрому білоруського Бреста





Також там по облсті заміновані дороги, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі інформаційного марафону.



"Наступ з Білорусі вже фактично йде, тільки не білоруської армії. Більше того, росіяни почали використовувати Брестський аеропорт, з якого розпочинаються обстріли наших територій", – розповів Денисенко.



За його словами, Олександр Лукашенко не готовий вводити на територію України сухопутні війська.



Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі



"Окупанти мають чимало літаків, з яких вони завдають ударів. До речі, бувало, на Львівщину злітали з Каспійського моря. Таким чином вони атакували Яворівський полігон. А два чи три дні тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті. Досі активності звідти не було", - розповів Ігнат.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія почала використовувати аеропорт білоруського Бреста для обстрілу України.Також там по облсті заміновані дороги, повідомив радник міністра внутрішніх справ Українив ефірі інформаційного марафону."Наступ з Білорусі вже фактично йде, тільки не білоруської армії. Більше того, росіяни почали використовувати Брестський аеропорт, з якого розпочинаються обстріли наших територій", – розповів Денисенко.За його словами,не готовий вводити на територію України сухопутні війська.Речник командування Повітряних сил ЗСУу коментарі "Еспресо.Захід" розповів, що днями звідти активізували вильоти літаків на українську територію. Раніше такого не спостерігали."Окупанти мають чимало літаків, з яких вони завдають ударів. До речі, бувало, на Львівщину злітали з Каспійського моря. Таким чином вони атакували Яворівський полігон. А два чи три дні тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті. Досі активності звідти не було", - розповів Ігнат.

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