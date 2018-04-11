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Росія почала атакувати Україну з аеродрому білоруського Бреста

Росія почала атакувати Україну з аеродрому білоруського Бреста
Росія почала використовувати аеропорт білоруського Бреста для обстрілу України.

Також там по облсті заміновані дороги, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі інформаційного марафону.

"Наступ з Білорусі вже фактично йде, тільки не білоруської армії. Більше того, росіяни почали використовувати Брестський аеропорт, з якого розпочинаються обстріли наших територій", – розповів Денисенко.

За його словами, Олександр Лукашенко не готовий вводити на територію України сухопутні війська.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Еспресо.Захід" розповів, що днями звідти активізували вильоти літаків на українську територію. Раніше такого не спостерігали.

"Окупанти мають чимало літаків, з яких вони завдають ударів. До речі, бувало, на Львівщину злітали з Каспійського моря. Таким чином вони атакували Яворівський полігон. А два чи три дні тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті. Досі активності звідти не було", - розповів Ігнат.

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Теги: Білорусь, Брест
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