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Волиняни розповіли про колишнього односельчанина, який став російським генерал-майором. ВІДЕО

Волиняни розповіли про колишнього односельчанина, який став російським генерал-майором. ВІДЕО
Михайло Зусько – російський генерал-лейтенант, який народився у селі Ветли Камінь-Каширського району (колишнього Любешівського). Колись у рідному селі навіть пишалися земляком – його портрет навіть висів у місцевій школі. Нині ж його в селі проклинають, бо саме він зараз воює в Україні на боці Росії і віддає злочинні накази.

Про це пише 12 канал.

Кров за смерть наших воїнів – на руках російської армії, і зокрема цього генерал-лейтенанта. Військовий злочинець – генерал-майор ЗС РФ Михайло Зусько – брав участь у війні проти України ще 2014 року. А ще перед цим він приїздив у рідне село.

«Я не знаю, як його назвати. То нелюд. Він уродженець села Ветли, але виїхав з села ще 1989 року. Уже 33 роки він у нас не проживає. Востаннє був у Ветлах 2012 року», – каже Любов Павлік.

Разом зі своїми 12 братами і сестрами Михайло Зусько навчався у місцевій школі. Тут на стіні навіть висів його портрет.

«Середнячок такий. Але після школи як пішов у Рязанське училище в Росії – так там і залишився. Певний час ми навіть ним гордилися, у школі висів його портрет як приклад для дітей», – пригадує староста.

Але той, кого ставили у приклад, навіть не приїхав на похорон матері, якої не стало 2 роки тому. У цьому селі досі живуть дві його сестри і брат.

Місцеві люди кажуть: сім’я була хороша, з яких причин виріс такий нелюд – невідомо.

Але аналітики знають точно: російська 58 армія несе величезні втрати на Миколаївському напрямку, а її командир генерал-лейтенант Михайло Зусько проявив себе як бездарний стратег. Окрім того, що цей нелюд коригує свої сили проти українців, він ще й воює проти рідного брата Миколи, який нині полковник ЗСУ.

Під командуванням Зуська знайшов свою смерть цілий їхній батальйон тактичної групи сьомої гвардійської дивізії у марних спробах взяти Вознесенськ.

Окрім цього, генерал Зусько втратив бойову тактичну групу 20-ї мотострілецької дивізії в марному наступі на Миколаїв.

«Дуже дорогий генерал… Забрав стільки життів у людей! Проклинають його всі», – стверджує Любов Павлік.

Як розповіли місцеві мешканці, мати Мизайла Зуська перед смертю відмовилася від свого сина.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, генерал
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