ЗСУ ліквідували генерал-лейтенанта російської армії, – Генштаб





Про це повідомляють у



Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі.



Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією України було уражено 12 повітряних цілей ворога - 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА та 4 крилаті ракети.



Також, протягом доби, українські захисники та захисниці знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області, втрати ворога наразі уточнюються. Крім того, внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.



Виходячи з того, що ворогу завдано великих втрат в особовому складі, існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом російської федерації буде прийнято рішення внесення змін до існуючого законодавства та розпочато відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни. З метою виправдання таких дій, не виключається здійснення низки провокацій на території російської федерації із загибеллю мирного населення, як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії. Це надасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян.



З території України продовжують доправляти загиблих та поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації та росгвардії. Так, у місті Гомель для прийому і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, що мають хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції білоруських громадян або відмінено, або перенесено на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.



Ворог продовжує нести суттєві втрати. Має проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів. Низький рівень морально-психологічного стану особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розпочалася двадцять четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі.Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією України було уражено 12 повітряних цілей ворога - 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА та 4 крилаті ракети.Також, протягом доби, українські захисники та захисниці знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області, втрати ворога наразі уточнюються. Крім того, внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.Виходячи з того, що ворогу завдано великих втрат в особовому складі, існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом російської федерації буде прийнято рішення внесення змін до існуючого законодавства та розпочато відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни. З метою виправдання таких дій, не виключається здійснення низки провокацій на території російської федерації із загибеллю мирного населення, як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії. Це надасть можливість провладній верхівці ухвалити рішення щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації громадян.З території України продовжують доправляти загиблих та поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації та росгвардії. Так, у місті Гомель для прийому і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, що мають хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції білоруських громадян або відмінено, або перенесено на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.Ворог продовжує нести суттєві втрати. Має проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів. Низький рівень морально-психологічного стану особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні проти України.

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