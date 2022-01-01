Росіяни обстріляли лікарню на Сумщині
Сьогодні, 05:06
Росіяни обстріляли лікарню в Тростянці, загиблих нема.
Про це повідомляє голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький у телеграмі.
"У Тростянці продовжують свою окупацію російські ворожі війська. Сьогодні вони стріляли по лікарні, руйнування великі, утім загиблих, на щастя, немає", йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 93 бригада ЗСУ продовжує вибивати ворога на цьому напрямку, зокрема розбила колону ворожої техніки і спалила її.
На фото: лікарня в Тростянці до вторгнення російських військ.
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Про це повідомляє голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький у телеграмі.
"У Тростянці продовжують свою окупацію російські ворожі війська. Сьогодні вони стріляли по лікарні, руйнування великі, утім загиблих, на щастя, немає", йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 93 бригада ЗСУ продовжує вибивати ворога на цьому напрямку, зокрема розбила колону ворожої техніки і спалила її.
На фото: лікарня в Тростянці до вторгнення російських військ.
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