Росіяни обстріляли лікарню на Сумщині





Про це повідомляє голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький у телеграмі.



"У Тростянці продовжують свою окупацію російські ворожі війська. Сьогодні вони стріляли по лікарні, руйнування великі, утім загиблих, на щастя, немає", йдеться у повідомленні.



Зазначається, що 93 бригада ЗСУ продовжує вибивати ворога на цьому напрямку, зокрема розбила колону ворожої техніки і спалила її.



На фото: лікарня в Тростянці до вторгнення російських військ.

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