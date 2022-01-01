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У Гомельській області Білорусі розвантажують військову техніку РФ, зводять понтонний міст через Прип’ять. ВІДЕО

У Гомельській області Білорусі розвантажують військову техніку РФ, зводять понтонний міст через Прип’ять. ВІДЕО
На залізничній станції Мулярівка Петриківського району Гомельської області Білорусі розвантажують російську військову техніку: танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки.

Про це пише УНН з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

17 і 18 березня місцеві жителі бачили, як техніка проїжджала Петриковом. Від залізниці до міста танки та інше озброєння перевозять спеціальними вантажівками з платформами, які супроводжують поліцейські машини з проблисковими маячками й сиренами.

Тим часом, у Петрикові через Прип’ять будують понтонну переправу, через яку можна буде потрапити до Лельчицького району, що межує з Україною.

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія "не брала і не має наміру брати участі в "спецоперації" (так у рф називають війну, розв’язану в Україні) росії в Україні".

6 березня міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні.

Американські військові заявляли, що частина запущених Росією в Україну ракет все ж залетіла з території Білорусі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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