 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Із Запоріжжя до Ковеля запустили евакуаційний поїзд

Із Запоріжжя до Ковеля запустили евакуаційний поїзд
Укрзалізниця продовжує евакуювати людей зі східних, південних і центральних регіонів на захід. Компанія опублікувала графік додаткових поїздів на 19 березня, включаючи на міжнародні рейси.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Київ, Дарницький вокзал:

1:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Харків;
8:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів;
17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів.

Харків:

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
9:40 - №229/230 Харків - Івано-Франківськ;
13:00 - №239/240 Харків - Львів.

Дніпро:

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Краматорськ:

13:00 - №263/264 Краматорськ - Львів;
16:00 - №265/266 Краматорськ - Львів.

Запоріжжя:

16:05 №225 Запоріжжя - Ковель.

Додаткові рейси також відправлятимуться з Одеси в Ужгород о 22:32, з Києва в Хелм о 19:13.

Міжнародні евакуаційні рейси

Польща

0:40 - №7603/7604 Львів - Пшемисль
3:00 - №7621 Львів - Держкордон
7:10 - №35/36 Львів - Пшемисль
8:52 - № 7607 Львів - Держкордон
12:12 - №7609/7610 Львів - Пшемисль
14:00 - №7623 Львів - Держкордон
15:40 - №7611/7612 Львів - Пшемисль
17:00 - №7616/7617 Львів - Хелм
19: 13 - №67/68 - 910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм
19:55 - №7601/7602 Львів - Пшемисль

Словаччина

11:35 - №8661 Чоп - Чієрна над Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
16:50 - №961 Чоп - Чієрна над Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина

12:30 - №33 Мукачево - Будапешт
16:30 - №32521 Мукачево - Будапешт
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 9 пар поїздів Чоп - Захонь. Рейс Регулярний, вартість становить 102 грн залежно від курсу євро.

Румунія

23:23 - Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)

Австрія

14:07 - № 749 Київ - Відень*


З технічних причин поїзд може прямувати до ст. Захонь або ст. Будапешт звідки є можливість пересадки на безплатні для українців поїзди до Відня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Запоріжжя-Ковель, Волинь, поїзд, евакуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні 18 березня працювало 7 гуманітарних коридорів
Сьогодні, 01:40
Українці, які розмістили у себе переселенців, отримають компенсацію, – Зеленський
Сьогодні, 01:28
В Україні кардинально спростять митні процедури на час воєнного стану
Сьогодні, 01:13
Триває блокада Маріуполя: яка ситуація на усіх напрямках України станом на 00:00 19 березня
Сьогодні, 00:59
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із Запоріжжя до Ковеля запустили евакуаційний поїзд
Сьогодні, 02:10
В Україні 18 березня працювало 7 гуманітарних коридорів
Сьогодні, 01:40
Українці, які розмістили у себе переселенців, отримають компенсацію, – Зеленський
Сьогодні, 01:28
В Україні кардинально спростять митні процедури на час воєнного стану
Сьогодні, 01:13
Триває блокада Маріуполя: яка ситуація на усіх напрямках України станом на 00:00 19 березня
Сьогодні, 00:59
Схожі новини
Евакуаційний потяг з Києва на Волинь курсуватиме, доки не забере усіх Евакуаційний потяг з Києва на Волинь курсуватиме, доки не забере усіх
28 лютий, 12:04
З Києва на Волинь прямує евакуаційний безкоштовний потяг З Києва на Волинь прямує евакуаційний безкоштовний потяг
27 лютий, 17:59
Потяг Київ-Ковель евакуюватиме людей зі столиці Потяг Київ-Ковель евакуюватиме людей зі столиці
25 лютий, 22:15
Потяг Київ-Ковель евакуюватиме людей зі столиці Потяг Київ-Ковель евакуюватиме людей зі столиці
25 лютий, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд дозволив арешт кума Путіна Віктора Медведчука
18 березень, 19:15
 3
Із Запоріжжя до Ковеля запустили евакуаційний поїзд
Сьогодні, 02:10
 0
В Україні 18 березня працювало 7 гуманітарних коридорів
Сьогодні, 01:40
 0
Українці, які розмістили у себе переселенців, отримають компенсацію, – Зеленський
Сьогодні, 01:28
 0
В Україні кардинально спростять митні процедури на час воєнного стану
Сьогодні, 01:13
 0
Медіа
відео
1/8