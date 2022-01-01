Із Запоріжжя до Ковеля запустили евакуаційний поїзд

Укрзалізниця продовжує евакуювати людей зі східних, південних і центральних регіонів на захід. Компанія опублікувала графік додаткових поїздів на 19 березня, включаючи на міжнародні рейси.Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.1:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Харків;8:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів;17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів.8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;9:40 - №229/230 Харків - Івано-Франківськ;13:00 - №239/240 Харків - Львів.20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.13:00 - №263/264 Краматорськ - Львів;16:00 - №265/266 Краматорськ - Львів.16:05 №225 Запоріжжя - Ковель.Додаткові рейси також відправлятимуться з Одеси в Ужгород о 22:32, з Києва в Хелм о 19:13.0:40 - №7603/7604 Львів - Пшемисль3:00 - №7621 Львів - Держкордон7:10 - №35/36 Львів - Пшемисль8:52 - № 7607 Львів - Держкордон12:12 - №7609/7610 Львів - Пшемисль14:00 - №7623 Львів - Держкордон15:40 - №7611/7612 Львів - Пшемисль17:00 - №7616/7617 Львів - Хелм19: 13 - №67/68 - 910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм19:55 - №7601/7602 Львів - Пшемисль11:35 - №8661 Чоп - Чієрна над Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)16:50 - №961 Чоп - Чієрна над Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)12:30 - №33 Мукачево - Будапешт16:30 - №32521 Мукачево - БудапештПротягом дня з інтервалом в 3 години курсують 9 пар поїздів Чоп - Захонь. Рейс Регулярний, вартість становить 102 грн залежно від курсу євро.23:23 - Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)14:07 - № 749 Київ - Відень*З технічних причин поїзд може прямувати до ст. Захонь або ст. Будапешт звідки є можливість пересадки на безплатні для українців поїзди до Відня.