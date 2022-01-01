Із Запоріжжя до Ковеля запустили евакуаційний поїзд
Сьогодні, 02:10
Укрзалізниця продовжує евакуювати людей зі східних, південних і центральних регіонів на захід. Компанія опублікувала графік додаткових поїздів на 19 березня, включаючи на міжнародні рейси.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Київ, Дарницький вокзал:
1:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Харків;
8:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів;
17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів.
Харків:
8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
9:40 - №229/230 Харків - Івано-Франківськ;
13:00 - №239/240 Харків - Львів.
Дніпро:
20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Краматорськ:
13:00 - №263/264 Краматорськ - Львів;
16:00 - №265/266 Краматорськ - Львів.
Запоріжжя:
16:05 №225 Запоріжжя - Ковель.
Додаткові рейси також відправлятимуться з Одеси в Ужгород о 22:32, з Києва в Хелм о 19:13.
Міжнародні евакуаційні рейси
Польща
0:40 - №7603/7604 Львів - Пшемисль
3:00 - №7621 Львів - Держкордон
7:10 - №35/36 Львів - Пшемисль
8:52 - № 7607 Львів - Держкордон
12:12 - №7609/7610 Львів - Пшемисль
14:00 - №7623 Львів - Держкордон
15:40 - №7611/7612 Львів - Пшемисль
17:00 - №7616/7617 Львів - Хелм
19: 13 - №67/68 - 910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм
19:55 - №7601/7602 Львів - Пшемисль
Словаччина
11:35 - №8661 Чоп - Чієрна над Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
16:50 - №961 Чоп - Чієрна над Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина
12:30 - №33 Мукачево - Будапешт
16:30 - №32521 Мукачево - Будапешт
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 9 пар поїздів Чоп - Захонь. Рейс Регулярний, вартість становить 102 грн залежно від курсу євро.
Румунія
23:23 - Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія
14:07 - № 749 Київ - Відень*
З технічних причин поїзд може прямувати до ст. Захонь або ст. Будапешт звідки є можливість пересадки на безплатні для українців поїзди до Відня.
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Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Київ, Дарницький вокзал:
1:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Харків;
8:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів;
17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів.
Харків:
8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
9:40 - №229/230 Харків - Івано-Франківськ;
13:00 - №239/240 Харків - Львів.
Дніпро:
20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Краматорськ:
13:00 - №263/264 Краматорськ - Львів;
16:00 - №265/266 Краматорськ - Львів.
Запоріжжя:
16:05 №225 Запоріжжя - Ковель.
Додаткові рейси також відправлятимуться з Одеси в Ужгород о 22:32, з Києва в Хелм о 19:13.
Міжнародні евакуаційні рейси
Польща
0:40 - №7603/7604 Львів - Пшемисль
3:00 - №7621 Львів - Держкордон
7:10 - №35/36 Львів - Пшемисль
8:52 - № 7607 Львів - Держкордон
12:12 - №7609/7610 Львів - Пшемисль
14:00 - №7623 Львів - Держкордон
15:40 - №7611/7612 Львів - Пшемисль
17:00 - №7616/7617 Львів - Хелм
19: 13 - №67/68 - 910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм
19:55 - №7601/7602 Львів - Пшемисль
Словаччина
11:35 - №8661 Чоп - Чієрна над Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
16:50 - №961 Чоп - Чієрна над Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина
12:30 - №33 Мукачево - Будапешт
16:30 - №32521 Мукачево - Будапешт
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 9 пар поїздів Чоп - Захонь. Рейс Регулярний, вартість становить 102 грн залежно від курсу євро.
Румунія
23:23 - Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія
14:07 - № 749 Київ - Відень*
З технічних причин поїзд може прямувати до ст. Захонь або ст. Будапешт звідки є можливість пересадки на безплатні для українців поїзди до Відня.
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