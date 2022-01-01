В Україні 18 березня працювало 7 гуманітарних коридорів
Сьогодні, 01:40
В Україні 18 березня працювало 7 гуманітарних кордонів. 6 з них - у Сумській області, один - на Донеччині.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
З блокадного Маріуполя вдалося вивезти близько 9 тисяч людей, а загалом з усіх районів врятували близько 180 тисяч громадян України.
"Окупанти продовжують блокувати постачання гуманітарних вантажів. Це абсолютно свідома тактика. Вони мають чіткий наказ, аби зробити все, щоб гуманітарна катастрофа в українських містах перетворилася на аргумент для українців - співпрацювати з окупантами. Це воєнний злочин. Кожен російський діяч, який віддає такі накази і кожен російський солдат, який їх виконує отримає примусовий квиток в один кінець - у Гаагу", - сказав Зеленський.
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Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
З блокадного Маріуполя вдалося вивезти близько 9 тисяч людей, а загалом з усіх районів врятували близько 180 тисяч громадян України.
"Окупанти продовжують блокувати постачання гуманітарних вантажів. Це абсолютно свідома тактика. Вони мають чіткий наказ, аби зробити все, щоб гуманітарна катастрофа в українських містах перетворилася на аргумент для українців - співпрацювати з окупантами. Це воєнний злочин. Кожен російський діяч, який віддає такі накази і кожен російський солдат, який їх виконує отримає примусовий квиток в один кінець - у Гаагу", - сказав Зеленський.
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