В Україні кардинально спростять митні процедури на час воєнного стану
Сьогодні, 01:13
Протягом дня 18 березня українські урядовці опрацювали рішення щодо повного перезавантаження митниці.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Вантажі для нашої оборони та наших людей будуть завозитися в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Прибираємо усю демократію: папірці, ПДВ, мито. Мета зрозуміла: щоб людський фактор не заважав швидкості постачання товарів", - сказав Зеленський.
Спікер ВР Руслан Стефанчук та профільний комітет працюють над тим, щоб це було підтримане депутатами.
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Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Вантажі для нашої оборони та наших людей будуть завозитися в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Прибираємо усю демократію: папірці, ПДВ, мито. Мета зрозуміла: щоб людський фактор не заважав швидкості постачання товарів", - сказав Зеленський.
Спікер ВР Руслан Стефанчук та профільний комітет працюють над тим, щоб це було підтримане депутатами.
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