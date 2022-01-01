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В Україні кардинально спростять митні процедури на час воєнного стану

В Україні кардинально спростять митні процедури на час воєнного стану
Протягом дня 18 березня українські урядовці опрацювали рішення щодо повного перезавантаження митниці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вантажі для нашої оборони та наших людей будуть завозитися в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Прибираємо усю демократію: папірці, ПДВ, мито. Мета зрозуміла: щоб людський фактор не заважав швидкості постачання товарів", - сказав Зеленський.

Спікер ВР Руслан Стефанчук та профільний комітет працюють над тим, щоб це було підтримане депутатами.


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Теги: митні процедури, Зеленський, спрощення
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