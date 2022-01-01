В Україні кардинально спростять митні процедури на час воєнного стану





Про це заявив президент України Володимир Зеленський.



"Вантажі для нашої оборони та наших людей будуть завозитися в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Прибираємо усю демократію: папірці, ПДВ, мито. Мета зрозуміла: щоб людський фактор не заважав швидкості постачання товарів", - сказав Зеленський.



Спікер ВР Руслан Стефанчук та профільний комітет працюють над тим, щоб це було підтримане депутатами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом дня 18 березня українські урядовці опрацювали рішення щодо повного перезавантаження митниці.Про це заявив президент України"Вантажі для нашої оборони та наших людей будуть завозитися в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Прибираємо усю демократію: папірці, ПДВ, мито. Мета зрозуміла: щоб людський фактор не заважав швидкості постачання товарів", - сказав Зеленський.Спікер ВРта профільний комітет працюють над тим, щоб це було підтримане депутатами.

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