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Українці, які розмістили у себе переселенців, отримають компенсацію, – Зеленський

Українці, які розмістили у себе переселенців, отримають компенсацію, – Зеленський
Один із важливих напрямків урядової роботи - допомога українцям, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні.

"Я доручив Кабміну розробити комплексну програму підтримки таких людей. Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент - фінансовий: державна підтримка для усіх переміщених осіб, підтримка робочих місць для людей там, де вони тимчасово перебувають. Другий компонент - житловий. Уряд готує конкретні пропозиції з надання житла переселенців саме зараз, а також організовує відбудову зруйнованого житла після перемоги. Третій компонент - підтримка родин, які розмістили у себе людей з території бойових дій. Як мінімум, вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, пов'язані із перебуванням переселенців", - заявив президент.

Прем'єр міністр України Денис Шмигаль роз'яснить усі деталі комплексної програми для українських громадян.

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Теги: переселенці, компенсація, Зеленський
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