Українці, які розмістили у себе переселенців, отримають компенсацію, – Зеленський
Сьогодні, 01:28
Один із важливих напрямків урядової роботи - допомога українцям, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні.
"Я доручив Кабміну розробити комплексну програму підтримки таких людей. Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент - фінансовий: державна підтримка для усіх переміщених осіб, підтримка робочих місць для людей там, де вони тимчасово перебувають. Другий компонент - житловий. Уряд готує конкретні пропозиції з надання житла переселенців саме зараз, а також організовує відбудову зруйнованого житла після перемоги. Третій компонент - підтримка родин, які розмістили у себе людей з території бойових дій. Як мінімум, вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, пов'язані із перебуванням переселенців", - заявив президент.
Прем'єр міністр України Денис Шмигаль роз'яснить усі деталі комплексної програми для українських громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні.
"Я доручив Кабміну розробити комплексну програму підтримки таких людей. Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент - фінансовий: державна підтримка для усіх переміщених осіб, підтримка робочих місць для людей там, де вони тимчасово перебувають. Другий компонент - житловий. Уряд готує конкретні пропозиції з надання житла переселенців саме зараз, а також організовує відбудову зруйнованого житла після перемоги. Третій компонент - підтримка родин, які розмістили у себе людей з території бойових дій. Як мінімум, вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, пов'язані із перебуванням переселенців", - заявив президент.
Прем'єр міністр України Денис Шмигаль роз'яснить усі деталі комплексної програми для українських громадян.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українці, які розмістили у себе переселенців, отримають компенсацію, – Зеленський
Сьогодні, 01:28
Триває блокада Маріуполя: яка ситуація на усіх напрямках України станом на 00:00 19 березня
Сьогодні, 00:59
Медіа