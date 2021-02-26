Українці, які розмістили у себе переселенців, отримають компенсацію, – Зеленський

Один із важливих напрямків урядової роботи - допомога українцям, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії.Про це заявив президенту своєму нічному зверненні."Я доручив Кабміну розробити комплексну програму підтримки таких людей. Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент - фінансовий: державна підтримка для усіх переміщених осіб, підтримка робочих місць для людей там, де вони тимчасово перебувають. Другий компонент - житловий. Уряд готує конкретні пропозиції з надання житла переселенців саме зараз, а також організовує відбудову зруйнованого житла після перемоги. Третій компонент - підтримка родин, які розмістили у себе людей з території бойових дій. Як мінімум, вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, пов'язані із перебуванням переселенців", - заявив президент.Прем'єр міністр Українироз'яснить усі деталі комплексної програми для українських громадян.