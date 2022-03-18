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Арестович назвав строки завершення активної фази війни

Арестович назвав строки завершення активної фази війни
Активна фаза війни зевершиться за два-три тижні. І у квітні кияни, які евакуювались із міста, зможуть повернутися до Києва.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, активну фазу майже завершено під Києвом, Харковом, Сумами та Черніговом.

«Навіть якщо вони (росіяни – ред.) десь нашкребуть якісь резерви, спробують перейти в наступ, то все одно, все закінчиться їхньою поразкою. Ну просто на тиждень це чи на 10 днів ще триватиме. Я думаю, що середина квітня, кінець квітня – кияни, які виїхали, зможуть повертатися додому», - сказав Арестович.

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Теги: Арестович, Росія, Україна, війна
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