Арестович назвав строки завершення активної фази війни





Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю



За його словами, активну фазу майже завершено під Києвом, Харковом, Сумами та Черніговом.



«Навіть якщо вони (росіяни – ред.) десь нашкребуть якісь резерви, спробують перейти в наступ, то все одно, все закінчиться їхньою поразкою. Ну просто на тиждень це чи на 10 днів ще триватиме. Я думаю, що середина квітня, кінець квітня – кияни, які виїхали, зможуть повертатися додому», - сказав Арестович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Активна фаза війни зевершиться за два-три тижні. І у квітні кияни, які евакуювались із міста, зможуть повернутися до Києва.Про це заявив радник глави Офісу президентав інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, активну фазу майже завершено під Києвом, Харковом, Сумами та Черніговом.«Навіть якщо вони (росіяни – ред.) десь нашкребуть якісь резерви, спробують перейти в наступ, то все одно, все закінчиться їхньою поразкою. Ну просто на тиждень це чи на 10 днів ще триватиме. Я думаю, що середина квітня, кінець квітня – кияни, які виїхали, зможуть повертатися додому», - сказав Арестович.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію