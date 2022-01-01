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Офіс омбудсмена отримував скарги про зґвалтування російськими окупантами

Офіс омбудсмена отримував скарги про зґвалтування російськими окупантами
З початку вторгнення Росії в Україну офіс уповноваженої з прав людини отримує скарги від українців про статеві злочини російських військових.

Про це йдеться у відповіді Офісу омбудсмена Людмили Денісової на запит "Української правди".

"З початку збройної агресії Росії проти України на "гарячу лінію" уповноваженого надходить інформація про вчинення військовослужбовцями Російської Федерації насильницьких злочинів, у тому числі проти статевої свободи та статевої недоторканості особи", - йдеться у повідомленні.

У Денісової повідомляють, що надалі передають цю інформацію до правоохоронців.

З початку війни у соцмережах з’являлися повідомлення про зґвалтування окупантами, котрі захоплювали українські містечка.

Крім того, про зґвалтування росіянами говорив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім під час розмови із представниками російського опозиціонера Олексія Навального.

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Теги: зґвалтування, російські окупанти
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