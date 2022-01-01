Офіс омбудсмена отримував скарги про зґвалтування російськими окупантами

З початку вторгнення Росії в Україну офіс уповноваженої з прав людини отримує скарги від українців про статеві злочини російських військових.Про це йдеться у відповіді Офісу омбудсменана запит "Української правди"."З початку збройної агресії Росії проти України на "гарячу лінію" уповноваженого надходить інформація про вчинення військовослужбовцями Російської Федерації насильницьких злочинів, у тому числі проти статевої свободи та статевої недоторканості особи", - йдеться у повідомленні.У Денісової повідомляють, що надалі передають цю інформацію до правоохоронців.З початку війни у соцмережах з’являлися повідомлення про зґвалтування окупантами, котрі захоплювали українські містечка.Крім того, про зґвалтування росіянами говорив глава Миколаївської ОДАпід час розмови із представниками російського опозиціонера