У Луцькому пологовому за час воєнного стану народилися 80 малюків. ВІДЕО
18 березень, 23:15
З 24 лютого по 18 березня у Луцькому клінічному пологовому будинку народилися 80 немовлят. Шість породіль — переселенки з інших регіонів.
Про це розповів Спільному директор медзакладу Сергій Сябрук.
У підвальному приміщенні Луцького клінічного пологового будинку облаштували укриття. Тут встановили потужний дизель-генератор у разі, якщо пропаде електрика, то буде аварійне постачання світла, — каже Сергій Сябрук.
Також в укритті облаштували операційну. У ній є реанімаційний апарат, кисневий концентратор і кисень.
Зі слів директора пологового, перший досвід приймання пологів в укритті у волинських медиків вже є. Під час повітряної тривоги 16 березня одна з жінок природним шляхом народила в укритті хлопчика.
Зі слів завідувачки пологового відділення Марії Ярош, для новонароджених і жінок, які виїхали із зон бойових дій усю необхідну допомогу надають волонтери.
17 березня у Луцькому клінічному пологовому будинку народила сина Валентина Хом’як з села Острів Луцького району. "Під час пологів тричі спускалася в укриття. Ще як вагітна, то легше спускатися, а як народила, то важче, допомагає персонал", — розповіла жінка.
Нині на обліку в жіночій консультації Луцька стоять 46 вагітних, які виїхали з зон бойових дій.
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Про це розповів Спільному директор медзакладу Сергій Сябрук.
У підвальному приміщенні Луцького клінічного пологового будинку облаштували укриття. Тут встановили потужний дизель-генератор у разі, якщо пропаде електрика, то буде аварійне постачання світла, — каже Сергій Сябрук.
Також в укритті облаштували операційну. У ній є реанімаційний апарат, кисневий концентратор і кисень.
Зі слів директора пологового, перший досвід приймання пологів в укритті у волинських медиків вже є. Під час повітряної тривоги 16 березня одна з жінок природним шляхом народила в укритті хлопчика.
Зі слів завідувачки пологового відділення Марії Ярош, для новонароджених і жінок, які виїхали із зон бойових дій усю необхідну допомогу надають волонтери.
17 березня у Луцькому клінічному пологовому будинку народила сина Валентина Хом’як з села Острів Луцького району. "Під час пологів тричі спускалася в укриття. Ще як вагітна, то легше спускатися, а як народила, то важче, допомагає персонал", — розповіла жінка.
Нині на обліку в жіночій консультації Луцька стоять 46 вагітних, які виїхали з зон бойових дій.
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