У Луцькому пологовому за час воєнного стану народилися 80 малюків. ВІДЕО





Про це розповів Сергій Сябрук.



У підвальному приміщенні Луцького клінічного пологового будинку облаштували укриття. Тут встановили потужний дизель-генератор у разі, якщо пропаде електрика, то буде аварійне постачання світла, — каже Сергій Сябрук.



Також в укритті облаштували операційну. У ній є реанімаційний апарат, кисневий концентратор і кисень.



Зі слів директора пологового, перший досвід приймання пологів в укритті у волинських медиків вже є. Під час повітряної тривоги 16 березня одна з жінок природним шляхом народила в укритті хлопчика.



Зі слів завідувачки пологового відділення Марії Ярош, для новонароджених і жінок, які виїхали із зон бойових дій усю необхідну допомогу надають волонтери.



17 березня у Луцькому клінічному пологовому будинку народила сина Валентина Хом’як з села Острів Луцького району. "Під час пологів тричі спускалася в укриття. Ще як вагітна, то легше спускатися, а як народила, то важче, допомагає персонал", — розповіла жінка.



Нині на обліку в жіночій консультації Луцька стоять 46 вагітних, які виїхали з зон бойових дій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 24 лютого по 18 березня у Луцькому клінічному пологовому будинку народилися 80 немовлят. Шість породіль — переселенки з інших регіонів.Про це розповів Спільному директор медзакладуУ підвальному приміщенні Луцького клінічного пологового будинку облаштували укриття. Тут встановили потужний дизель-генератор у разі, якщо пропаде електрика, то буде аварійне постачання світла, — каже Сергій Сябрук.Також в укритті облаштували операційну. У ній є реанімаційний апарат, кисневий концентратор і кисень.Зі слів директора пологового, перший досвід приймання пологів в укритті у волинських медиків вже є. Під час повітряної тривоги 16 березня одна з жінок природним шляхом народила в укритті хлопчика.Зі слів завідувачки пологового відділення Марії Ярош, для новонароджених і жінок, які виїхали із зон бойових дій усю необхідну допомогу надають волонтери.17 березня у Луцькому клінічному пологовому будинку народила сина Валентина Хом’як з села Острів Луцького району. "Під час пологів тричі спускалася в укриття. Ще як вагітна, то легше спускатися, а як народила, то важче, допомагає персонал", — розповіла жінка.Нині на обліку в жіночій консультації Луцька стоять 46 вагітних, які виїхали з зон бойових дій.

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