Добрі новини від ВолиньPost за 18 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Сьогодні, 22:22
Коли в країні війна, п'ятниця – не така вже й п'ятниця насправді. Але ми впевнені, що наша перемога – не за горами, тож тоді й відпочинемо.
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує розповідати про найважливіше, а також шукати позитив крізь призму війни, аби наші читачі не забували, що світло завжди перемагає темряву. Тож, на інформаційному фронті не без добрих новин.
П'ятниця, 18 березня
У Луцьку художники патріотично розмальовують бомбосховища. ВІДЕО
Попри складний час, ми творимо культуру. В обласному центрі 25 художників з області й інших міст розфарбовують патріотичними малюнками понад тисячу квадратних метрів одного з міських бомбосховищ.
Після оголошення у соцмережах про розпис стін приміщення відгукнулося майже 70 людей, які вирішили приєднатись до акції.
Зеленського та народ України хочуть висунути на Нобелівську премію
Нами пашається світ! Авторами такої ініціативи виступили як чинні, так і колишні міністри та депутати країн Європи.
"Ми є свідками мужності народу України, який вистояв у цій війні, розв'язаній проти нього Росією. Сміливі українські чоловіки та жінки борються за збереження демократії та незалежності - від президента України Володимира Зеленського до звичайної людини", - йдеться у зверненні європейських політиків, адресованому Нобелівському комітету.
ЗСУ ліквідували командирів російського полку, причетних до розстрілу під Іловайськом
Карма в дії, бо нічого безслідно не минає. У 2014 році підрозділи полку, яких знищили наші захисники, брали участь у війні на сході України, а його командири керували обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом у так званому "зеленому коридорі".
У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів
І знову трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 14200 осіб,
танків ‒ 450 од,
бойових броньованих машин ‒ 1448 од,
артилерійських систем – 205 од,
РСЗВ - 72 од,
засоби ППО - 43 од,
літаків – 93 од,
гелікоптерів – 112 од,
автомобільної техніки - 879 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12.
Спеціальна техніка - 11.
На Київщині українські військові збили ворожий винищувач СУ-34
Продовжуємо нищити техніку ворога! На Київщині сили Протиповітряної оборони Сухопутних військ збили ворожий літак СУ-34.
В Україні знизили ціни на пальне
Ще одна чудова новина. Відтепер середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,87 гривень за літр, для дизельного пального - 32,05 гривень за літр.
Волинські прокурори передали 31 автомобіль на потреби ЗСУ
Усе на користь держави. Для покращення мобільності підрозділів та забезпечення виконання ними бойових задач військовим на сьогодні передали 31 автомобіль (вантажівки, вантажно-пасажирські, автомобілі підвищеної прохідності) й понад 35 тонн паливно-мастильних матеріалів.
Welcome to hell!: ЗСУ знищили колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині
Сьогодні наші хлопці особливо потужні, помітили? Біля Тростянця Сумської області сили оборони знищили колону ворожої техніки.
Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує розповідати про найважливіше, а також шукати позитив крізь призму війни, аби наші читачі не забували, що світло завжди перемагає темряву. Тож, на інформаційному фронті не без добрих новин.
П'ятниця, 18 березня
У Луцьку художники патріотично розмальовують бомбосховища. ВІДЕО
Попри складний час, ми творимо культуру. В обласному центрі 25 художників з області й інших міст розфарбовують патріотичними малюнками понад тисячу квадратних метрів одного з міських бомбосховищ.
Після оголошення у соцмережах про розпис стін приміщення відгукнулося майже 70 людей, які вирішили приєднатись до акції.
Зеленського та народ України хочуть висунути на Нобелівську премію
Нами пашається світ! Авторами такої ініціативи виступили як чинні, так і колишні міністри та депутати країн Європи.
"Ми є свідками мужності народу України, який вистояв у цій війні, розв'язаній проти нього Росією. Сміливі українські чоловіки та жінки борються за збереження демократії та незалежності - від президента України Володимира Зеленського до звичайної людини", - йдеться у зверненні європейських політиків, адресованому Нобелівському комітету.
ЗСУ ліквідували командирів російського полку, причетних до розстрілу під Іловайськом
Карма в дії, бо нічого безслідно не минає. У 2014 році підрозділи полку, яких знищили наші захисники, брали участь у війні на сході України, а його командири керували обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом у так званому "зеленому коридорі".
У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів
І знову трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 14200 осіб,
танків ‒ 450 од,
бойових броньованих машин ‒ 1448 од,
артилерійських систем – 205 од,
РСЗВ - 72 од,
засоби ППО - 43 од,
літаків – 93 од,
гелікоптерів – 112 од,
автомобільної техніки - 879 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12.
Спеціальна техніка - 11.
На Київщині українські військові збили ворожий винищувач СУ-34
Продовжуємо нищити техніку ворога! На Київщині сили Протиповітряної оборони Сухопутних військ збили ворожий літак СУ-34.
В Україні знизили ціни на пальне
Ще одна чудова новина. Відтепер середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,87 гривень за літр, для дизельного пального - 32,05 гривень за літр.
Волинські прокурори передали 31 автомобіль на потреби ЗСУ
Усе на користь держави. Для покращення мобільності підрозділів та забезпечення виконання ними бойових задач військовим на сьогодні передали 31 автомобіль (вантажівки, вантажно-пасажирські, автомобілі підвищеної прохідності) й понад 35 тонн паливно-мастильних матеріалів.
Welcome to hell!: ЗСУ знищили колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині
Сьогодні наші хлопці особливо потужні, помітили? Біля Тростянця Сумської області сили оборони знищили колону ворожої техніки.
Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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