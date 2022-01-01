Жодних паперів: Кабмін спростив оформлення товарів на кордоні

Жодних паперів: Кабмін спростив оформлення товарів на кордоні
Уряд прийняв рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у черговому відеозверненні.

Мета України - створити найшвидшу митницю у світі. Жодних паперів на митниці.

«Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після прийняття та набрання чинності змінами до митного та податкового кодексів. За декларативним принципом. Той, хто хоче залишатися на загальній системі, сплачує лише ПДВ, при цьому таке оформлення має займати не більше 15 хвилин. Ті, хто просто хоче вести товар в Україну без будь-якого митного оформлення, — завчасно заповнюйте ВМД декларацію і проїжджайте. Вантажі їхатимуть через кордон без жодних перешкод. Постанову Кабміну вже прийнято. Очікуємо, що Верховна Рада якнайшвидше звільнить від мита та ПДВ всі товари, які сьогодні їдуть в Україну», - зазначив Шмигаль.


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Теги: Шмигаль, митниця
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