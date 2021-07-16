Більшість затриманих диверсантів є громадянами України, – Монастирський

Більшість затриманих диверсантів є громадянами України, – Монастирський
Більшість вже затриманих диверсантів, які працювали на ворога, є громадянами України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

«Більшість є громадянами України, які отримували посвідки на проживання та громадянство, приїжджаючи з інших країн, або виїхавши з раніше окупованих територій. Або навіть ті, хто перебував тут і протягом певного часу якимось чином перетинав кордон з рф, там був завербований і потім виконував певні завдання», - сказав міністр.

Він порадив українцям звертати увагу на раптове повернення певних сусідів, на атипову поведінку, таку як пересування, особливо зі зброєю, осіб, які не входять до лав територіальної оборони. За його словами, коли з’являється незнайома особа, варто повідомляти на 102 або звертатися на гарячу лінію СБУ.

«Якщо підтверджується така атипова поведінка особи, то тоді вона відправляється до СБУ, і таким чином визначають тип диверсантів, які можуть працювати проти України», - сказав Монастирський.

Він зазначив, що особливо потрібно звертати уваги на підозрілих осіб в районах біля аеропортів та воєнних об’єктів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Монастирський, диверсанти, МВС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Луганщині командир бригади окупантів втік із поля бою
Сьогодні, 22:47
Добрі новини від ВолиньPost за 18 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Сьогодні, 22:22
Більшість затриманих диверсантів є громадянами України, – Монастирський
Сьогодні, 21:50
Жодних паперів: Кабмін спростив оформлення товарів на кордоні
Сьогодні, 20:41
У ЗСУ пояснили, як працює повітряна тривога
Сьогодні, 20:10
Схожі новини
Рада призначила нового очільника МВС замість Авакова Рада призначила нового очільника МВС замість Авакова
16 липень, 2021, 12:34
Заміна Авакову: претендент на крісло глави МВС погодився очолити відомство Заміна Авакову: претендент на крісло глави МВС погодився очолити відомство
13 липень, 2021, 21:35
У зв'язку із загрозою з боку Білорусі волиняни можуть отримати зброю У зв'язку із загрозою з боку Білорусі волиняни можуть отримати зброю
14 березень, 23:04
Довічне ув’язнення за диверсії та зраду Батьківщині: комітет підтримав законопроєкт Довічне ув’язнення за диверсії та зраду Батьківщині: комітет підтримав законопроєкт
02 березень, 16:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд дозволив арешт кума Путіна Віктора Медведчука
Сьогодні, 19:15
 3
На Луганщині командир бригади окупантів втік із поля бою
Сьогодні, 22:47
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 18 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Сьогодні, 22:22
 0
Більшість затриманих диверсантів є громадянами України, – Монастирський
Сьогодні, 21:50
 0
Жодних паперів: Кабмін спростив оформлення товарів на кордоні
Сьогодні, 20:41
 0
Медіа
відео
1/8