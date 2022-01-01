На Луганщині командир бригади окупантів втік із поля бою





Про це інформують на сторінці



Відомо, що у бій з ворожими загарбниками вступили бійці Національної гвардії України. Українські бійці виявили дві ворожі бойові машини піхоти та знищили з гранатомета одну з них. Мовиться про БМП-1.



Щодо іншої ворожої БМП-1, то рашисти під час бойового зіткнення не витримали вогневого контакту.



Урешті екіпаж машини ганебно втік, покинувши зброю й техніку. А гвардійцям дісталася трофейна БМП-1 в робочому стані. Крім того, вона ще й мала повний боєкомплект.



У Нацгвардії запевнили, що цю БМП використають для виконання бойових завдань і ліквідації її колишніх господарів.



Під час огляду залишених документів у БМП гвардійця з’ясували, що там перебував командир ротно-тактичної групи. Входить він до складу першої бригади так званих мотострілецьких військ армійського корпусу вигаданої «ЛНР».



Гвардійці дякують йому за нову техніку та боєкомплект, а також радять забиратися з України разом з підлеглими. Адже другого шансу врятувати своє життя та вимолити прощення за свої злочини він не матиме, наголосили в Нацгвардії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські окупанти зазнали втрат під Кремінною, що на Луганщині. Вони просто втекли з поля бою, залишивши зброю та техніку.Про це інформують на сторінці Нацгвардії України у Фейсбуці.Відомо, що у бій з ворожими загарбниками вступили бійці Національної гвардії України. Українські бійці виявили дві ворожі бойові машини піхоти та знищили з гранатомета одну з них. Мовиться про БМП-1.Щодо іншої ворожої БМП-1, то рашисти під час бойового зіткнення не витримали вогневого контакту.Урешті екіпаж машини ганебно втік, покинувши зброю й техніку. А гвардійцям дісталася трофейна БМП-1 в робочому стані. Крім того, вона ще й мала повний боєкомплект.У Нацгвардії запевнили, що цю БМП використають для виконання бойових завдань і ліквідації її колишніх господарів.Під час огляду залишених документів у БМП гвардійця з’ясували, що там перебував командир ротно-тактичної групи. Входить він до складу першої бригади так званих мотострілецьких військ армійського корпусу вигаданої «ЛНР».Гвардійці дякують йому за нову техніку та боєкомплект, а також радять забиратися з України разом з підлеглими. Адже другого шансу врятувати своє життя та вимолити прощення за свої злочини він не матиме, наголосили в Нацгвардії.

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