РНБО попередила українців про небезпечні повідомлення

"Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…", і далі слідує посилання. По ньому переходити забороняється. Є великий ризик того, що ваш телефон буде зламаний.



Про це повідомили у



"Якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн через програму Дія, чекайте повідомлення про нарахування грошей у додатку того банку, клієнтом якого ви є. Нагадаємо, що повідомлення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію", – йдеться у повідомленні.



У відомстві рекомендують не переходити за будь-якими сумнівними посиланнями, не перевіривши їх. Завжди можна зателефонувати на гарячу лінію установи, від якої ви отримали повідомлення, та перевірити справжність отриманого повідомлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українцям почали надходити небезпечні SMS-повідомлення нібито про отримання коштів. Повідомлення має такий вигляд:, і далі слідує посилання. По ньому переходити забороняється. Є великий ризик того, що ваш телефон буде зламаний.Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України."Якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн через програму Дія, чекайте повідомлення про нарахування грошей у додатку того банку, клієнтом якого ви є. Нагадаємо, що повідомлення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію", – йдеться у повідомленні.У відомстві рекомендують не переходити за будь-якими сумнівними посиланнями, не перевіривши їх. Завжди можна зателефонувати на гарячу лінію установи, від якої ви отримали повідомлення, та перевірити справжність отриманого повідомлення.

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