РНБО попередила українців про небезпечні повідомлення

РНБО попередила українців про небезпечні повідомлення
Українцям почали надходити небезпечні SMS-повідомлення нібито про отримання коштів. Повідомлення має такий вигляд: "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…", і далі слідує посилання. По ньому переходити забороняється. Є великий ризик того, що ваш телефон буде зламаний.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

"Якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн через програму Дія, чекайте повідомлення про нарахування грошей у додатку того банку, клієнтом якого ви є. Нагадаємо, що повідомлення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію", – йдеться у повідомленні.

У відомстві рекомендують не переходити за будь-якими сумнівними посиланнями, не перевіривши їх. Завжди можна зателефонувати на гарячу лінію установи, від якої ви отримали повідомлення, та перевірити справжність отриманого повідомлення.

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Теги: РНБО, смс, шахраї
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