Зеленського та народ України хочуть висунути на Нобелівську премію
Сьогодні, 02:25
Володимира Зеленського та народ України висувають на Нобелівську премію миру.
Про це йдеться у зверненні європейських політиків, адресованому Нобелівському комітету, - пише Кореспондент.
Так, авторами ініціативи виступили як чинні, так і колишні міністри та депутати країн Європи.
У своєму листі вони просять комітет продовжити термін висування кандидатів на Нобелівську премію миру до 31 березня 2022 року. Цей захід знадобився тому, що прийом заявок уже фактично закритий, і без рішення про продовження нові кандидати не зможуть потрапити до номінантів на премію.
"Ми є свідками мужності народу України, який вистояв у цій війні, розв'язаній проти нього Росією. Сміливі українські чоловіки та жінки борються за збереження демократії та незалежності - від президента України Володимира Зеленського до звичайної людини", - йдеться у зверненні.
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Про це йдеться у зверненні європейських політиків, адресованому Нобелівському комітету, - пише Кореспондент.
Так, авторами ініціативи виступили як чинні, так і колишні міністри та депутати країн Європи.
У своєму листі вони просять комітет продовжити термін висування кандидатів на Нобелівську премію миру до 31 березня 2022 року. Цей захід знадобився тому, що прийом заявок уже фактично закритий, і без рішення про продовження нові кандидати не зможуть потрапити до номінантів на премію.
"Ми є свідками мужності народу України, який вистояв у цій війні, розв'язаній проти нього Росією. Сміливі українські чоловіки та жінки борються за збереження демократії та незалежності - від президента України Володимира Зеленського до звичайної людини", - йдеться у зверненні.
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