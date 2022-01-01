Зеленського та народ України хочуть висунути на Нобелівську премію

Зеленського та народ України хочуть висунути на Нобелівську премію
Володимира Зеленського та народ України висувають на Нобелівську премію миру.

Про це йдеться у зверненні європейських політиків, адресованому Нобелівському комітету, - пише Кореспондент.

Так, авторами ініціативи виступили як чинні, так і колишні міністри та депутати країн Європи.

У своєму листі вони просять комітет продовжити термін висування кандидатів на Нобелівську премію миру до 31 березня 2022 року. Цей захід знадобився тому, що прийом заявок уже фактично закритий, і без рішення про продовження нові кандидати не зможуть потрапити до номінантів на премію.

"Ми є свідками мужності народу України, який вистояв у цій війні, розв'язаній проти нього Росією. Сміливі українські чоловіки та жінки борються за збереження демократії та незалежності - від президента України Володимира Зеленського до звичайної людини", - йдеться у зверненні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир Зеленський, Нобелівська премія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленського та народ України хочуть висунути на Нобелівську премію
Сьогодні, 02:25
У Луцьку художники патріотично розмальовують бомбосховища. ВІДЕО
Сьогодні, 01:58
ЗСУ за день збили 7 російських літаків та 1 вертоліт. ВІДЕО
Сьогодні, 01:35
Росія хоче використати в Україні тисячу найманців із Сирії, – Генштаб
Сьогодні, 01:10
Зеленський розповів, як Україну повертають до життя
Сьогодні, 00:59
Схожі новини
Зеленський розповів, як Україну повертають до життя Зеленський розповів, як Україну повертають до життя
Сьогодні, 00:59
Володимир Зеленський відвідав у лікарні родину, яка потрапила під обстріл. ВІДЕО Володимир Зеленський відвідав у лікарні родину, яка потрапила під обстріл. ВІДЕО
17 березень, 17:20
«Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите»: Зеленський запросив у Київ іноземних друзів України «Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите»: Зеленський запросив у Київ іноземних друзів України
16 березень, 01:37
«Якщо не закриєте небо, то питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію», – Зеленський до лідерів НАТО «Якщо не закриєте небо, то питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію», – Зеленський до лідерів НАТО
14 березень, 01:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленського та народ України хочуть висунути на Нобелівську премію
Сьогодні, 02:25
 0
У Луцьку художники патріотично розмальовують бомбосховища. ВІДЕО
Сьогодні, 01:58
 0
ЗСУ за день збили 7 російських літаків та 1 вертоліт. ВІДЕО
Сьогодні, 01:35
 0
Росія хоче використати в Україні тисячу найманців із Сирії, – Генштаб
Сьогодні, 01:10
 0
Зеленський розповів, як Україну повертають до життя
Сьогодні, 00:59
 0
Медіа
відео
1/8