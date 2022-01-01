Зеленського та народ України хочуть висунути на Нобелівську премію





Про це йдеться у зверненні європейських політиків, адресованому Нобелівському комітету, - пише



Так, авторами ініціативи виступили як чинні, так і колишні міністри та депутати країн Європи.



У своєму листі вони просять комітет продовжити термін висування кандидатів на Нобелівську премію миру до 31 березня 2022 року. Цей захід знадобився тому, що прийом заявок уже фактично закритий, і без рішення про продовження нові кандидати не зможуть потрапити до номінантів на премію.



"Ми є свідками мужності народу України, який вистояв у цій війні, розв'язаній проти нього Росією. Сміливі українські чоловіки та жінки борються за збереження демократії та незалежності - від президента України Володимира Зеленського до звичайної людини", - йдеться у зверненні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимира Зеленського та народ України висувають на Нобелівську премію миру.Про це йдеться у зверненні європейських політиків, адресованому Нобелівському комітету, - пише Кореспондент Так, авторами ініціативи виступили як чинні, так і колишні міністри та депутати країн Європи.У своєму листі вони просять комітет продовжити термін висування кандидатів на Нобелівську премію миру до 31 березня 2022 року. Цей захід знадобився тому, що прийом заявок уже фактично закритий, і без рішення про продовження нові кандидати не зможуть потрапити до номінантів на премію."Ми є свідками мужності народу України, який вистояв у цій війні, розв'язаній проти нього Росією. Сміливі українські чоловіки та жінки борються за збереження демократії та незалежності - від президента України Володимира Зеленського до звичайної людини", - йдеться у зверненні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію