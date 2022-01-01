19 березня на Волині: гортаючи календар

19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує день народження журналіст Костянтин Олексюк (на фото).

Також особисте свято сьогодні в громадської активістки Юлії Мамчур та підприємиці Мар'яни Царук.

Вітаємо також усіх іменинників – тих, хто носить імена Аркадій і Костянтин.

Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

Міжнародний день клієнта

Мета цього свята для виробників товарів і послуг в самих різних сферах - залучення нових і заохочення постійних клієнтів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День народження, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Офіс омбудсмена отримував скарги про зґвалтування російськими окупантами
18 березень, 23:53
У Луцькому пологовому за час воєнного стану народилися 80 малюків. ВІДЕО
18 березень, 23:15
На Луганщині командир бригади окупантів втік із поля бою
18 березень, 22:47
Добрі новини від ВолиньPost за 18 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
18 березень, 22:22
Схожі новини
18 березня на Волині: гортаючи календар 18 березня на Волині: гортаючи календар
18 березень, 00:00
17 березня на Волині: гортаючи календар 17 березня на Волині: гортаючи календар
17 березень, 00:00
16 березня на Волині: гортаючи календар 16 березня на Волині: гортаючи календар
16 березень, 00:00
14 березня на Волині: гортаючи календар 14 березня на Волині: гортаючи календар
14 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд дозволив арешт кума Путіна Віктора Медведчука
18 березень, 19:15
 3
19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Офіс омбудсмена отримував скарги про зґвалтування російськими окупантами
18 березень, 23:53
 0
У Луцькому пологовому за час воєнного стану народилися 80 малюків. ВІДЕО
18 березень, 23:15
 0
На Луганщині командир бригади окупантів втік із поля бою
18 березень, 22:47
 0
Медіа
відео
1/8