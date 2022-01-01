Після обстрілів відновили пошкоджену високовольтну лінію Запорізької АЕС, – Укренерго





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"Ремонтники НЕК "Укренерго" відновили високовольтну лінію 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська, яка була пошкоджена окупантами. Лінія введена в роботу та забезпечує стабільне функціонування



Нагадаємо, що унаслідок ворожих обстрілів 16 березня було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі ЗАЕС – Каховська 750 кВ, потужність двох енергоблоків ЗАЕС було зменшено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після пошкодження окупантами високовольтної лінії Запорізької АЕС її відновили.Про це повідомляє НЕК "Укренерго" "Ремонтники НЕК "Укренерго" відновили високовольтну лінію 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська, яка була пошкоджена окупантами. Лінія введена в роботу та забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС ", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що унаслідок ворожих обстрілів 16 березня було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі ЗАЕС – Каховська 750 кВ, потужність двох енергоблоків ЗАЕС було зменшено.

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