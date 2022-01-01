Після обстрілів відновили пошкоджену високовольтну лінію Запорізької АЕС, – Укренерго
Сьогодні, 05:46
Після пошкодження окупантами високовольтної лінії Запорізької АЕС її відновили.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Ремонтники НЕК "Укренерго" відновили високовольтну лінію 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська, яка була пошкоджена окупантами. Лінія введена в роботу та забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що унаслідок ворожих обстрілів 16 березня було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі ЗАЕС – Каховська 750 кВ, потужність двох енергоблоків ЗАЕС було зменшено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Ремонтники НЕК "Укренерго" відновили високовольтну лінію 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська, яка була пошкоджена окупантами. Лінія введена в роботу та забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що унаслідок ворожих обстрілів 16 березня було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі ЗАЕС – Каховська 750 кВ, потужність двох енергоблоків ЗАЕС було зменшено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Після обстрілів відновили пошкоджену високовольтну лінію Запорізької АЕС, – Укренерго
Сьогодні, 05:46
У Гомельській області Білорусі розвантажують військову техніку РФ, зводять понтонний міст через Прип’ять. ВІДЕО
Сьогодні, 04:13
Медіа