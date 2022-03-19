Росія намагається втілити в Україні сирійський чи афганський сценарій війни, – Подоляк





Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України та учасник українсько-російських переговорів

Михайло Подоляк в інтерв’ю Bloomberg TV у п’ятницю 18 березня, пише



Ключові питання під час переговорів включають гарантії безпеки, припинення вогню, виведення російських військ і "політичне врегулювання спірних територій", сказав Подоляк.



"Цей процес може затягнутися довше", – сказав Подоляк, враховуючи кількість взаємовиключних позицій.



"Є деякі поступки, на які ми точно не збираємося йти. Ми не можемо віддати жодних територій", –.запевнив він як учасник переговорів.



Хоча повна мирна угода може зайняти більше часу, "те, що може статися за кілька днів, – це припинення вогню", яке відкриє більше гуманітарних коридорів, сказав Подоляк.



Радник голови Офісу президента України сказав, що "російська армія не воює з українською – вони воюють тільки з цивільними".



За його словами, російська армія застосовує тактику "оточення великих міст і бомбардування крилатими ракетами та авіабомбами з метою створення гуманітарних анклавів".



"Вони намагаються втілити в Україні сирійський чи афганський сценарій війни", – заявив Подоляк.



Нагадаємо, Росія заперечувала будь-які плани вторгнення в Україну до того, як вона ввела війська, а тепер каже, що знищує лише військову інфраструктуру, хоча насправді б є також по житлових кварталах і бере цілі міста в облогу.



Так, у Маріуполі близько 80% житлових будинків міста зруйновано російськими нападами, на місто скидають 50-100 бомб на день.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мирні переговори з Росією можуть тривати щонайменше "кілька тижнів", хоча є ознаки того, що позиція Москви стала "адекватнішою".Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України та учасник українсько-російських переговорівв інтерв’ю Bloomberg TV у п’ятницю 18 березня, пише Українська Правда Ключові питання під час переговорів включають гарантії безпеки, припинення вогню, виведення російських військ і "політичне врегулювання спірних територій", сказав Подоляк."Цей процес може затягнутися довше", – сказав Подоляк, враховуючи кількість взаємовиключних позицій."Є деякі поступки, на які ми точно не збираємося йти. Ми не можемо віддати жодних територій", –.запевнив він як учасник переговорів.Хоча повна мирна угода може зайняти більше часу, "те, що може статися за кілька днів, – це припинення вогню", яке відкриє більше гуманітарних коридорів, сказав Подоляк.Радник голови Офісу президента України сказав, що "російська армія не воює з українською – вони воюють тільки з цивільними".За його словами, російська армія застосовує тактику "оточення великих міст і бомбардування крилатими ракетами та авіабомбами з метою створення гуманітарних анклавів"."Вони намагаються втілити в Україні сирійський чи афганський сценарій війни", – заявив Подоляк.Нагадаємо, Росія заперечувала будь-які плани вторгнення в Україну до того, як вона ввела війська, а тепер каже, що знищує лише військову інфраструктуру, хоча насправді б є також по житлових кварталах і бере цілі міста в облогу.Так, у Маріуполі близько 80% житлових будинків міста зруйновано російськими нападами, на місто скидають 50-100 бомб на день.

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