Звук, схожий на вибух: Львівська ОВА прокоментувала ситуацію

Учора, 31 березня, на Львівщині під час повітряної тривоги, близько 23:00, місцеві жителі чули вибух. Щоправда, його спричинив не ракетний удар. Наразі львів'янам нічого не загрожує.Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністраціїЗа словами Козицького, річ у тім, що на Львівщині, в одному з населених пунктів, працівники газовидобувної вишки здійснили контрольований викид суміжних газів. Під час скиду було чутно звук, схожий на вибух, також сталося часткове загоряння.Однак наразі ситуація в області контрольована."Загроз з повітря на Львівщині зараз нема. З працівниками вишки провели профілактичну бесіду. Спокійної всім ночі", - зауважив очільник Львівської ОВА.