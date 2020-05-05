Звук, схожий на вибух: Львівська ОВА прокоментувала ситуацію

Звук, схожий на вибух: Львівська ОВА прокоментувала ситуацію
Учора, 31 березня, на Львівщині під час повітряної тривоги, близько 23:00, місцеві жителі чули вибух. Щоправда, його спричинив не ракетний удар. Наразі львів'янам нічого не загрожує.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За словами Козицького, річ у тім, що на Львівщині, в одному з населених пунктів, працівники газовидобувної вишки здійснили контрольований викид суміжних газів. Під час скиду було чутно звук, схожий на вибух, також сталося часткове загоряння.

Однак наразі ситуація в області контрольована.

"Загроз з повітря на Львівщині зараз нема. З працівниками вишки провели профілактичну бесіду. Спокійної всім ночі", - зауважив очільник Львівської ОВА.

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Теги: Львів, вибух
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