Звук, схожий на вибух: Львівська ОВА прокоментувала ситуацію
Сьогодні, 00:13
Учора, 31 березня, на Львівщині під час повітряної тривоги, близько 23:00, місцеві жителі чули вибух. Щоправда, його спричинив не ракетний удар. Наразі львів'янам нічого не загрожує.
Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
За словами Козицького, річ у тім, що на Львівщині, в одному з населених пунктів, працівники газовидобувної вишки здійснили контрольований викид суміжних газів. Під час скиду було чутно звук, схожий на вибух, також сталося часткове загоряння.
Однак наразі ситуація в області контрольована.
"Загроз з повітря на Львівщині зараз нема. З працівниками вишки провели профілактичну бесіду. Спокійної всім ночі", - зауважив очільник Львівської ОВА.
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Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
За словами Козицького, річ у тім, що на Львівщині, в одному з населених пунктів, працівники газовидобувної вишки здійснили контрольований викид суміжних газів. Під час скиду було чутно звук, схожий на вибух, також сталося часткове загоряння.
Однак наразі ситуація в області контрольована.
"Загроз з повітря на Львівщині зараз нема. З працівниками вишки провели профілактичну бесіду. Спокійної всім ночі", - зауважив очільник Львівської ОВА.
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