Зеленський позбавив вищих військових звань двох зрадників

Зеленський позбавив вищих військових звань двох зрадників
Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення позбавити зрадників вищих військових звань.

Про це він заявив у черговому відеозверненні.

"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають. Тому вже більше не генерали ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та ексначальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, які не визначилися, де їхня батьківщина, і які порушують військову присягу - обов'язково будуть позбавлені вищих військових звань, відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних сил України.


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Теги: Зеленський, зрадники
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