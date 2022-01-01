Зеленський позбавив вищих військових звань двох зрадників
Сьогодні, 01:00
Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення позбавити зрадників вищих військових звань.
Про це він заявив у черговому відеозверненні.
"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають. Тому вже більше не генерали ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та ексначальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович", - зазначив Зеленський.
Він також додав, що ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, які не визначилися, де їхня батьківщина, і які порушують військову присягу - обов'язково будуть позбавлені вищих військових звань, відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних сил України.
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Про це він заявив у черговому відеозверненні.
"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають. Тому вже більше не генерали ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та ексначальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович", - зазначив Зеленський.
Він також додав, що ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, які не визначилися, де їхня батьківщина, і які порушують військову присягу - обов'язково будуть позбавлені вищих військових звань, відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних сил України.
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