Зеленський позбавив вищих військових звань двох зрадників

Президент Україниухвалив рішення позбавити зрадників вищих військових звань.Про це він заявив у черговому відеозверненні."Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають. Тому вже більше не генерали ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУта ексначальник УСБУ в Херсонській області", - зазначив Зеленський.Він також додав, що ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, які не визначилися, де їхня батьківщина, і які порушують військову присягу - обов'язково будуть позбавлені вищих військових звань, відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних сил України.