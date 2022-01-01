Окупанти вкрали 14 тонн гуманітарної допомоги з продуктами й медикаментами, яка прямувала до Мелітополя, – Верещук

Окупанти вкрали 14 тонн гуманітарної допомоги з продуктами й медикаментами, яка прямувала до Мелітополя, – Верещук
Гуманітарна допомога, яка 31 березня прямувала до Мелітополя, так і не доїхала до жителів міста. Російські військові розграбували всі автобуси, завантажені продовольством і медикаментами загальною вагою 14 тонн.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час вечірнього брифінгу.

Загалом до Мелітополя приїхали 12 автобусів для евакуації людей, завантажених гумдопомогою.

"Всю гуманітарну допомогу відібрали окупаційні війська", – зазначила міністерка.

Українська сторона веде переговори, щоб транспорт повернули і мешканці міста змогли в п'ятницю, 1 квітня, виїхати на цих автобусах до Запоріжжя.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Верещук, гуманітарна допомога, Мелітополь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українська артилерія розтрощила техніку окупантів, яку ті ховали серед будинків. ВІДЕО
Сьогодні, 02:44
Окупанти вкрали 14 тонн гуманітарної допомоги з продуктами й медикаментами, яка прямувала до Мелітополя, – Верещук
Сьогодні, 02:19
На Херсонщині українські військові звільнили 11 населених пунктів
Сьогодні, 01:33
Зеленський позбавив вищих військових звань двох зрадників
Сьогодні, 01:00
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 00:00
Сьогодні, 00:45
Схожі новини
Велика Британія передала для Луцька автобус. ФОТО Велика Британія передала для Луцька автобус. ФОТО
30 березень, 20:21
Волинь відправила гуманітарну допомогу у 4 області Волинь відправила гуманітарну допомогу у 4 області
29 березень, 13:13
У Мелітополі окупанти почали полювання на місцевих, які не хочуть підкорятися У Мелітополі окупанти почали полювання на місцевих, які не хочуть підкорятися
26 березень, 08:38
70 окупантів Мелітополя влаштували бунт, – Запорізька ОВА 70 окупантів Мелітополя влаштували бунт, – Запорізька ОВА
25 березень, 17:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українська артилерія розтрощила техніку окупантів, яку ті ховали серед будинків. ВІДЕО
Сьогодні, 02:44
 0
Окупанти вкрали 14 тонн гуманітарної допомоги з продуктами й медикаментами, яка прямувала до Мелітополя, – Верещук
Сьогодні, 02:19
 0
На Херсонщині українські військові звільнили 11 населених пунктів
Сьогодні, 01:33
 0
Зеленський позбавив вищих військових звань двох зрадників
Сьогодні, 01:00
 0
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 00:00
Сьогодні, 00:45
 0
Медіа
відео
1/8