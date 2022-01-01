Окупанти вкрали 14 тонн гуманітарної допомоги з продуктами й медикаментами, яка прямувала до Мелітополя, – Верещук
Сьогодні, 02:19
Гуманітарна допомога, яка 31 березня прямувала до Мелітополя, так і не доїхала до жителів міста. Російські військові розграбували всі автобуси, завантажені продовольством і медикаментами загальною вагою 14 тонн.
Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час вечірнього брифінгу.
Загалом до Мелітополя приїхали 12 автобусів для евакуації людей, завантажених гумдопомогою.
"Всю гуманітарну допомогу відібрали окупаційні війська", – зазначила міністерка.
Українська сторона веде переговори, щоб транспорт повернули і мешканці міста змогли в п'ятницю, 1 квітня, виїхати на цих автобусах до Запоріжжя.
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Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час вечірнього брифінгу.
Загалом до Мелітополя приїхали 12 автобусів для евакуації людей, завантажених гумдопомогою.
"Всю гуманітарну допомогу відібрали окупаційні війська", – зазначила міністерка.
Українська сторона веде переговори, щоб транспорт повернули і мешканці міста змогли в п'ятницю, 1 квітня, виїхати на цих автобусах до Запоріжжя.
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