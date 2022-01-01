Втікаючи з ЧАЕС росіяни вкрали звідти комп'ютери, чайники та сервізи





Під вечір 31 березня російські окупанти забралися геть з території Чорнобильської атомної електростанції, яку вони захопили ще 24 лютого. Працівників ЧАЕС вони змусили підписати акт прийому-передавання станції, яку вони, виявляється, понад місяць "охороняли". А тікаючи до Білорусі, окупанти зайнялися мародерством, - пише



Про це в ефірі спільного інформаційного марафону на українських телеканалах повідомив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко.



"Несуттєві рухи (окупантів – ред.) відбулися ще вранці. Почала виїжджати техніка, яка перебувала на майданчику Чорнобильської АЕС. Після того, як частина техніки виїхала, особа, яка була старшою серед них, його прізвище відповідно до акту - Якушев, в нього був позивний "Дев'яностий", запропонував скласти акт та погрожував, що якщо цього не відбудеться, то вони заберуть наших співробітників з собою до Білорусі. Фактично акт підписувався під примусом", - розповів Крамаренко.



Після підписання акту окупанти зайнялися мародерством на ЧАЕС.



"Почали виносити цінні речі, пакувати в техніку, що ще залишилася на майданчику Чорнобильської АЕС, та частково виїжджати. Співробітники в цей час перебували на своїх робочих місцях і їм було заборонено виходити з диспетчерських та кабінетів. Багато речей вони забрали з собою. Тобто свого вони там, наскільки ми знаємо, на території ЧАЕС нічого не лишили, але співробітники бояться виходити за територію та дуже обережно нею пересуваються, бо, можливо, залишені якісь вибухові пристрої. Вони розікрали більшу-менш цінні речі - комп'ютери, якісь там кавоварки, чайники, декілька контейнерів з майном, яке перебувало на Чорнобильській АЕС, також вони повантажили на свої автомобілі і вивезли", - зазначив голова Держагентства.



На ЧАЕС нині перебуває 59 працівників станції. Вони оглянули територію станції – російських окупантів не виявили. За межі ЧАЕС не виходили, адже там може бути небезпечно, зокрема, може бути замінована територія.



"Ми зараз не можемо пересвідчитися, чи є окупанти в самому місті Чорнобилі. Там є готель. І окупанти в машину навіть завантажили сервізи, виделки, ложки, тарілки, які були в готелі", - додав Крамаренко.



Напередодні віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що російські окупанти могли замінувати територію ЧАЕС, звозили туди озброєння.



"Там, де вони були розміщені, де були блокпости, зокрема і в Рудому лісі, про який згадується в багатьох медійних джерелах, вони туди не допускали працівників ЧАЕС. Тобто підтвердити чи спростувати це співробітники не можуть", - сказав Крамаренко.



Він запевнив, що "крім того, що зникла частина речей, всі датчики, здається, в нормі. Суттєвих пошкоджень інфраструктури самої Чорнобильської АЕС поки не виявлено. Але необхідно пересвідчитися, коли настане день і туди можна буде направити відповідних співробітників, які зможуть перевірити технічний стан цих об'єктів".



Водночас датчики заміру рівня радіації не передають інформацію в загальну систему.



"В ручному режимі співробітники перевіряли - наче перевищень немає. Але всю систему необхідно буде відновлювати. І не зрозуміло, чому вона не передає інформацію - можливо, саме серверне обладнання було виведено з ладу чи просто відключене. Будемо це з'ясовувати", - сказав керівник Держагенства.



Нагадаємо, 24 лютого російські військові захопили Чорнобильську АЕС. Персонал станції перебував у заручниках. 9 березня стало відомо про знеструмлення станції. Згодом живлення вдалося відновити. Росія звозила до ЧАЕС військову техніку та озброєння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські солдати, покидаючи територію ЧАЕС, вдалися до мародерства та прихопили з собою деякі речі.Під вечір 31 березня російські окупанти забралися геть з території Чорнобильської атомної електростанції, яку вони захопили ще 24 лютого. Працівників ЧАЕС вони змусили підписати акт прийому-передавання станції, яку вони, виявляється, понад місяць "охороняли". А тікаючи до Білорусі, окупанти зайнялися мародерством, - пише ТСН. Про це в ефірі спільного інформаційного марафону на українських телеканалах повідомив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко."Несуттєві рухи (окупантів – ред.) відбулися ще вранці. Почала виїжджати техніка, яка перебувала на майданчику Чорнобильської АЕС. Після того, як частина техніки виїхала, особа, яка була старшою серед них, його прізвище відповідно до акту - Якушев, в нього був позивний "Дев'яностий", запропонував скласти акт та погрожував, що якщо цього не відбудеться, то вони заберуть наших співробітників з собою до Білорусі. Фактично акт підписувався під примусом", - розповів Крамаренко.Після підписання акту окупанти зайнялися мародерством на ЧАЕС."Почали виносити цінні речі, пакувати в техніку, що ще залишилася на майданчику Чорнобильської АЕС, та частково виїжджати. Співробітники в цей час перебували на своїх робочих місцях і їм було заборонено виходити з диспетчерських та кабінетів. Багато речей вони забрали з собою. Тобто свого вони там, наскільки ми знаємо, на території ЧАЕС нічого не лишили, але співробітники бояться виходити за територію та дуже обережно нею пересуваються, бо, можливо, залишені якісь вибухові пристрої. Вони розікрали більшу-менш цінні речі - комп'ютери, якісь там кавоварки, чайники, декілька контейнерів з майном, яке перебувало на Чорнобильській АЕС, також вони повантажили на свої автомобілі і вивезли", - зазначив голова Держагентства.На ЧАЕС нині перебуває 59 працівників станції. Вони оглянули територію станції – російських окупантів не виявили. За межі ЧАЕС не виходили, адже там може бути небезпечно, зокрема, може бути замінована територія."Ми зараз не можемо пересвідчитися, чи є окупанти в самому місті Чорнобилі. Там є готель. І окупанти в машину навіть завантажили сервізи, виделки, ложки, тарілки, які були в готелі", - додав Крамаренко.Напередодні віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що російські окупанти могли замінувати територію ЧАЕС, звозили туди озброєння."Там, де вони були розміщені, де були блокпости, зокрема і в Рудому лісі, про який згадується в багатьох медійних джерелах, вони туди не допускали працівників ЧАЕС. Тобто підтвердити чи спростувати це співробітники не можуть", - сказав Крамаренко.Він запевнив, що "крім того, що зникла частина речей, всі датчики, здається, в нормі. Суттєвих пошкоджень інфраструктури самої Чорнобильської АЕС поки не виявлено. Але необхідно пересвідчитися, коли настане день і туди можна буде направити відповідних співробітників, які зможуть перевірити технічний стан цих об'єктів".Водночас датчики заміру рівня радіації не передають інформацію в загальну систему."В ручному режимі співробітники перевіряли - наче перевищень немає. Але всю систему необхідно буде відновлювати. І не зрозуміло, чому вона не передає інформацію - можливо, саме серверне обладнання було виведено з ладу чи просто відключене. Будемо це з'ясовувати", - сказав керівник Держагенства.Нагадаємо, 24 лютого російські військові захопили Чорнобильську АЕС. Персонал станції перебував у заручниках. 9 березня стало відомо про знеструмлення станції. Згодом живлення вдалося відновити. Росія звозила до ЧАЕС військову техніку та озброєння.

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