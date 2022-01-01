Грузія приєднується до всіх санкцій проти Росії

Президентка Грузіїзаявила, що країна приєднується до всіх запроваджених санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.Про це пише "Українська правда", посилаючись на телеканал CNN."Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти РФ, і це дійсно вже щось значить для нашого фінансового сектора", - сказала очільниця Грузії.Зурабішвілі заявила про приєднання до санкцій проти РФ після більш ніж місяця війни в Україні.За її словами, Грузія також підтримує всі міжнародні резолюції на підтримку України.Нагадаємо, голова українського парламенту Руслан Стефанчук 6 березня звернувся до влади Грузії через намір останньої розвивати торгівлю з РФ попри міжнародні санкції проти Москви.Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про відкликання посла України в Грузії Ігоря Долгова через відсутність результатів роботи у відстоюванні інтересів держави.