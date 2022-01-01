1 квітня в Україні діятиме понад десяток залізничних евакуаційних рейсів

1 квітня в Україні діятиме понад десяток залізничних евакуаційних рейсів
Укрзалізниця опублікувала евакуаційні рейси на 1 квітня. Зокрема потяги вивозитимуть людей з Краматорська, Покровська, Києва.

Про це повідомляє Канал 24, посилаючись на Укрзалізницю.

Укрзалізниця продовжує вивозити людей з-під обстрілів

Компанія опублікувала дані про 5 додаткових евакуаційних рейсів:

13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;
16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів;
14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
16:10 – 7931 Покровськ – Дніпрі;
23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

Час відправлення може змінюватись. Інформація оновлюється щоденно близько 00:00, – попередили у компанії.

Укрзалізниця повідомила міжнародні евакуаційні рейси на 1 квітня:

Польща:

07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль (квитки в продажу);
08:30 – 715/716 Київ – Пас – Вінниця (квитки в продажу) (11:25) – Пшемисль (квитки в продажу);
10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки в продажу, їх треба оформлювати до станції Ягодин);

17:02 – 814/813 Львів – Хелм(квитки в продажу, їх треба оформлювати до станції Ягодин);
18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль (квитки в продажу);
19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм (квитки в продажу);

Словаччина:

16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13);
11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49);

Угорщина:

12:30 №33 Мукачево – Будапешт (квитки в продажу);
16:30 №32521 Мукачево – Будапешт (квитки в продажу);
Протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп — Захонь (квитки в продажу);

Румунія:

23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія);

Австрія:

14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень.

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Теги: Укрзалізниця, потяги
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